Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln

30.12.23 17:23 Uhr

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Samstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Werbung

Bitcoin erhöhte sich um 17:10 um 0,86 Prozent auf 42.440,17 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 42.077,03 US-Dollar gelegen hatte. Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergauf. Bitcoin Cash steigt 9,08 Prozent auf 277,54 US-Dollar, nach 254,44 US-Dollar am Vortag. Daneben wertet Ethereum um 17:10 auf. Es geht 0,71 Prozent auf 2.315,98 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.299,56 US-Dollar stand. Daneben wertet Litecoin um 17:10 auf. Es geht 0,50 Prozent auf 73,73 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 73,36 US-Dollar stand. In der Zwischenzeit kann Ripple Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Ripple-Kurs um 0,82 Prozent auf 0,6285 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,6234 US-Dollar an der Tafel. Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,6084 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:10 bei 0,6105 US-Dollar. In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Monero-Kurs um -0,53 Prozent auf 165,88 US-Dollar. Am Vortag standen noch 166,77 US-Dollar an der Tafel. Währenddessen zeigt sich IOTA im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,2989 US-Dollar) geht es um 6,39 Prozent auf 0,3180 US-Dollar nach oben. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0038 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 17:10 auf 0,0036 US-Dollar beziffert. Derweil notiert der Stellar-Kurs bei 0,1355 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,1296 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 4,54 Prozent. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0383 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:10 auf 0,0385 US-Dollar beziffert. Daneben präsentiert sich Dash mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Dash-Kurs -0,10 Prozent schwächer bei 32,99 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 33,02 US-Dollar. Währenddessen wird NEO bei 13,72 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,92 Prozent im Vergleich zum Vortag (13,84 US-Dollar). Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com