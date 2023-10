Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Sonntagmittag entwickeln

29.10.23 12:43 Uhr

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:26 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,48 Prozent auf 34.257,02 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 34.093,87 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten. Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 0,49 Prozent stärker bei 246,16 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 244,97 US-Dollar. Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,76 Prozent auf 1.790,14 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 1.776,65 US-Dollar. Indessen verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,28 Prozent auf 67,95 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 67,76 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Sonntagmittag lag der Ripple-Kurs bei 0,5549 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,5453 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2944 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2910 US-Dollar. In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,05 Prozent auf 162,29 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 162,21 US-Dollar wert. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1557 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 12:25 auf 0,1556 US-Dollar beziffert. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0038 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:25 auf 0,0038 US-Dollar beziffert. Währenddessen legt der Stellar-Kurs um 1,02 Prozent auf 0,1151 US-Dollar zu. Gestern war Stellar noch 0,1139 US-Dollar wert. Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0294 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Zudem gewinnt Dash am Sonntagmittag hinzu. Um 0,02 Prozent auf 28,45 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Dash-Kurs bei 28,44 US-Dollar. Derweil geht es für den NEO-Kurs bergab. NEO sinkt -1,91 Prozent auf 9,169 US-Dollar, nach 9,348 US-Dollar am Vortag. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

