Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Sonntagmittag entwickeln

07.01.24 12:43 Uhr

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagmittag

Bitcoin erhöhte sich um 12:25 um 0,22 Prozent auf 44.048,82 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 43.951,96 US-Dollar gelegen hatte. Zudem gibt Bitcoin Cash am Sonntagmittag nach. Um -0,02 Prozent auf 235,82 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 235,86 US-Dollar. Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach unten. Ethereum verliert -0,06 Prozent auf 2.238,60 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.239,85 US-Dollar an der Tafel standen. Indes fällt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 65,64 US-Dollar am Vortag auf 65,50 US-Dollar nach unten (-0,22 Prozent). Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,5668 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,5226 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:25 bei 0,5199 US-Dollar. Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 152,69 US-Dollar am Vortag auf 153,31 US-Dollar nach oben (0,40 Prozent). Zudem legt IOTA zu. Um 8,35 Prozent verstärkt sich der IOTA-Kurs um 12:25 auf 0,2683 US-Dollar, nachdem IOTA am Vortag noch 0,2476 US-Dollar wert war. Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0034 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1200 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,1186 US-Dollar beziffert. Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0346 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Daneben präsentiert sich Dash mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Dash-Kurs 0,42 Prozent stärker bei 28,89 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 28,77 US-Dollar. Indes fällt der NEO-Kurs. Für NEO geht es nach 12,03 US-Dollar am Vortag auf 11,92 US-Dollar nach unten (-0,95 Prozent). Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

