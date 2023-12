Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln

30.12.23 09:48 Uhr

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Samstagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gefallen. Um 09:40 fiel der Bitcoin-Kurs um -0,66 Prozent auf 41.799,80 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 42.077,03 US-Dollar gehandelt worden war. Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 10,21 Prozent auf 280,40 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 254,44 US-Dollar. Zudem gibt Ethereum nach. Um -0,81 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 09:40 auf 2.280,87 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 2.299,56 US-Dollar wert war. Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergauf. Litecoin steigt 0,33 Prozent auf 73,61 US-Dollar, nach 73,36 US-Dollar am Vortag. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,6234 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:40 auf 0,6211 US-Dollar beziffert. Daneben fällt Cardano um -1,47 Prozent auf 0,5995 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,6084 US-Dollar. Daneben wertet Monero um 09:40 ab. Es geht -2,05 Prozent auf 163,35 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 166,77 US-Dollar stand. Indessen verstärkt sich der IOTA-Kurs um 5,95 Prozent auf 0,3167 US-Dollar. Am Vortag notierte IOTA bei 0,2989 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0038 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:40 bei 0,0037 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1296 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,1306 US-Dollar beziffert. Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0380 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Indes steigt der Dash-Kurs. Für Dash geht es nach 33,02 US-Dollar am Vortag auf 33,09 US-Dollar nach oben (0,21 Prozent). Währenddessen zeigt sich NEO im Plus. Im Vergleich zum Vortag (13,84 US-Dollar) geht es um 0,57 Prozent auf 13,92 US-Dollar nach oben. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

