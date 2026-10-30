DAX 25.843 -0,8%ESt50 6.144 -1,0%MSCI World 4.936 -0,0%Top 10 Crypto 10,24 -2,1%Nas 26.185 -1,4%Bitcoin 69.192 -0,8%Euro 1,1191 -0,0%Öl 117,6 +2,3%Gold 3.965 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Freitagmittag entwickeln

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Freitagmittag entwickeln

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
63,583.06 CHF -650.91 CHF -1.01 %
Charts | News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
69,165.17 EUR -569.50 EUR -0.82 %
Charts | News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
57,661.50 GBP -625.85 GBP -1.07 %
Charts | News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,160,990.81 JPY -146,719.74 JPY -1.19 %
Charts | News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
77,427.20 USD -556.08 USD -0.71 %
Charts | News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,835.08 CHF -20.45 CHF -1.10 %
Charts | News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,996.18 EUR -18.25 EUR -0.91 %
Charts | News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,664.17 GBP -19.58 GBP -1.16 %
Charts | News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
350,979.22 JPY -4,554.26 JPY -1.28 %
Charts | News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,234.63 USD -18.08 USD -0.80 %
Charts | News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
79.26 CHF 0.51 CHF 0.65 %
Charts | News
SOL/EUR (Solana-Euro)
86.22 EUR 0.72 EUR 0.85 %
Charts | News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
71.88 GBP 0.42 GBP 0.59 %
Charts | News
SOL/JPY (Solana-Yen)
15,159.88 JPY 70.30 JPY 0.47 %
Charts | News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
96.52 USD 0.91 USD 0.95 %
Charts | News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.02 CHF 0.00 CHF 0.46 %
Charts | News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.11 EUR 0.01 EUR 0.66 %
Charts | News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.93 GBP 0.00 GBP 0.40 %
Charts | News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
195.52 JPY 0.55 JPY 0.28 %
Charts | News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.24 USD 0.01 USD 0.77 %
Charts | News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
574.65 CHF -2.03 CHF -0.35 %
Charts | News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
625.10 EUR -0.97 EUR -0.15 %
Charts | News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
521.13 GBP -2.16 GBP -0.41 %
Charts | News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
109,908.30 JPY -588.59 JPY -0.53 %
Charts | News

Bitcoin ist am Mittag 77.626,50 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 12:31 um 0,46 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 77.983,28 US-Dollar stand.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,1 Prozent auf 10,24 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 11,1 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,89 Prozent auf 55,41 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 54,92 US-Dollar.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach unten. Ethereum verliert 0,33 Prozent auf 2.245,22 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.252,71 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 4,09 Prozent auf 284,15 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 272,97 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Ripple-Kurs 1,18 Prozent stärker bei 1,250 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,235 US-Dollar.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergab. Monero sinkt 1,24 Prozent auf 595,99 US-Dollar, nach 603,51 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1902 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:31 auf 0,1936 US-Dollar beziffert.

Mit dem Stellar-Kurs geht es indes nach oben. Stellar gewinnt 1,84 Prozent auf 0,1651 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,1621 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit muss Tron Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Tron-Kurs um 3,66 Prozent auf 0,3389 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,3518 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet Binancecoin um 12:31 auf. Es geht 0,30 Prozent auf 702,25 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 700,12 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0752 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:31 auf 0,0758 US-Dollar beziffert.

Inzwischen steigt der Solana-Kurs um 1,34 Prozent auf 96,89 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 95,61 US-Dollar wert.

Daneben wertet Avalanche um 12:31 auf. Es geht 3,76 Prozent auf 8,565 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,255 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt Chainlink am Freitagmittag hinzu. Um 5,22 Prozent auf 11,11 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 10,56 US-Dollar.

Nach 0,8699 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Freitagmittag um 2,38 Prozent auf 0,8906 US-Dollar gestiegen.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.