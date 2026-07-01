Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Freitagvormittag entwickeln
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Digitalwährungen.
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Bitcoin ist am Vormittag 62.882,92 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 09:41 um 1,42 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 63.787,25 US-Dollar stand.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,6 Prozent auf 8,21 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -11,0 Prozent.
Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um 0,51 Prozent auf 44,74 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 44,97 US-Dollar wert.
Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um 1,91 Prozent auf 1.827,40 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 1.863,03 US-Dollar wert.
Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,33 Prozent auf 222,37 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 221,64 US-Dollar.
Daneben fällt Ripple um 0,34 Prozent auf 1,083 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,086 US-Dollar.
In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Monero-Kurs um 1,55 Prozent auf 329,81 US-Dollar. Am Vortag standen noch 335,02 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Freitagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1589 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1607 US-Dollar.
In der Zwischenzeit muss Stellar Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Stellar-Kurs um 1,33 Prozent auf 0,1828 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,1852 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3224 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Währenddessen verliert der Binancecoin-Kurs um 0,95 Prozent auf 566,96 US-Dollar. Gestern war Binancecoin noch 572,41 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0723 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0716 US-Dollar beziffert.
Daneben fällt Solana um 1,09 Prozent auf 74,47 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 75,29 US-Dollar.
Indes fällt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 6,505 US-Dollar am Vortag auf 6,472 US-Dollar nach unten (0,50 Prozent).
Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 1,94 Prozent auf 8,169 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,331 US-Dollar wert.
Zudem gibt Sui am Freitagvormittag nach. Um 0,85 Prozent auf 0,7324 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,7387 US-Dollar.Redaktion finanzen.net
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