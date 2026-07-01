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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Freitagvormittag entwickeln

17.07.26 09:48 Uhr
Digitalwährungen im Fokus: Bitcoin & Co. Kursbewegungen am Vormittag | finanzen.net

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Digitalwährungen.

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Bitcoin ist am Vormittag 62.882,92 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 09:41 um 1,42 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 63.787,25 US-Dollar stand.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,6 Prozent auf 8,21 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -11,0 Prozent.

Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um 0,51 Prozent auf 44,74 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 44,97 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um 1,91 Prozent auf 1.827,40 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 1.863,03 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,33 Prozent auf 222,37 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 221,64 US-Dollar.

Daneben fällt Ripple um 0,34 Prozent auf 1,083 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,086 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Monero-Kurs um 1,55 Prozent auf 329,81 US-Dollar. Am Vortag standen noch 335,02 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Freitagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1589 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1607 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Stellar Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Stellar-Kurs um 1,33 Prozent auf 0,1828 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,1852 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3224 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen verliert der Binancecoin-Kurs um 0,95 Prozent auf 566,96 US-Dollar. Gestern war Binancecoin noch 572,41 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0723 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0716 US-Dollar beziffert.

Daneben fällt Solana um 1,09 Prozent auf 74,47 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 75,29 US-Dollar.

Indes fällt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 6,505 US-Dollar am Vortag auf 6,472 US-Dollar nach unten (0,50 Prozent).

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 1,94 Prozent auf 8,169 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,331 US-Dollar wert.

Zudem gibt Sui am Freitagvormittag nach. Um 0,85 Prozent auf 0,7324 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,7387 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com