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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Freitagvormittag entwickeln

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Freitagvormittag entwickeln

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag.

Werte in diesem Artikel
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69,564.52 EUR -170.15 EUR -0.24 %
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58,054.85 GBP -232.50 GBP -0.40 %
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12,248,739.05 JPY -58,971.50 JPY -0.48 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
77,875.90 USD -107.37 USD -0.14 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,828.33 CHF -27.20 CHF -1.47 %
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1,987.78 EUR -26.65 EUR -1.32 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,658.90 GBP -24.85 GBP -1.48 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
350,003.02 JPY -5,530.45 JPY -1.56 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,225.27 USD -27.43 USD -1.22 %
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79.89 CHF 1.13 CHF 1.44 %
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86.85 EUR 1.36 EUR 1.59 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
72.48 GBP 1.02 GBP 1.43 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
15,292.83 JPY 203.25 JPY 1.35 %
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97.23 USD 1.62 USD 1.69 %
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1.03 CHF 0.01 CHF 1.16 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.12 EUR 0.01 EUR 1.31 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.93 GBP 0.01 GBP 1.15 %
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197.05 JPY 2.09 JPY 1.07 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.25 USD 0.02 USD 1.42 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
578.94 CHF 2.25 CHF 0.39 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
629.43 EUR 3.36 EUR 0.54 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
525.29 GBP 1.99 GBP 0.38 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
110,827.58 JPY 330.70 JPY 0.30 %
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Bitcoin ist am Vormittag 77.900,47 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 09:40 um 0,11 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 77.983,28 US-Dollar stand.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,4 Prozent aufweist und bei 10,32 EUR notiert.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Litecoin um 1,29 Prozent auf 55,63 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 54,92 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der Ethereum-Kurs um 1,19 Prozent auf 2.225,94 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.252,71 US-Dollar an der Tafel.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Bitcoin Cash um 2,97 Prozent auf 281,08 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 272,97 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 1,41 Prozent auf 1,253 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,235 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet Monero um 09:40 ab. Es geht 0,85 Prozent auf 598,38 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 603,51 US-Dollar stand.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1920 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indessen verstärkt sich der Stellar-Kurs um 2,07 Prozent auf 0,1655 US-Dollar. Am Vortag notierte Stellar bei 0,1621 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Tron-Kurs um 5,86 Prozent auf 0,3312 US-Dollar. Am Vortag notierte Tron bei 0,3518 US-Dollar.

Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergauf. Binancecoin steigt 0,73 Prozent auf 705,27 US-Dollar, nach 700,12 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Freitagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0757 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0752 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 1,57 Prozent auf 97,11 US-Dollar, nach 95,61 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen steigt der Avalanche-Kurs um 2,56 Prozent auf 8,466 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 8,255 US-Dollar wert.

Nach 10,56 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Freitagvormittag um 4,37 Prozent auf 11,02 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verstärkt sich der Sui-Kurs um 1,45 Prozent auf 0,8826 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,8699 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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