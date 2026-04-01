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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln

15.04.26 12:43 Uhr
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum: Aktuelle Kurse am Mittag | finanzen.net

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln.

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Der Bitcoin-Kurs wertet am Mittwochmittag um 0,12 Prozent auf 74.007,30 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 74.099,64 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 1,6 Prozent auf 9,54 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 3,5 Prozent.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Litecoin-Kurs um 0,05 Prozent auf 54,30 US-Dollar. Am Vortag standen noch 54,32 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergab. Um 12:26 steht ein Minus von 0,16 Prozent auf 2.317,20 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.320,86 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von 0,37 Prozent auf 434,56 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 436,17 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Ripple-Kurs um 0,61 Prozent auf 1,354 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,363 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergab. Um 12:26 steht ein Minus von 0,62 Prozent auf 342,10 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 344,24 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,2400 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2397 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Stellar-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,94 Prozent auf 0,1563 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,1549 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,3225 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen legt der Binancecoin-Kurs um 0,58 Prozent auf 617,52 US-Dollar zu. Gestern war Binancecoin noch 613,93 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Mittwochmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0929 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0930 US-Dollar.

Indes fällt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 83,76 US-Dollar am Vortag auf 83,14 US-Dollar nach unten (0,74 Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 0,25 Prozent auf 9,333 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 9,310 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 0,47 Prozent auf 9,063 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 9,021 US-Dollar.

Zudem legt Sui zu. Um 0,28 Prozent verstärkt sich der Sui-Kurs um 12:25 auf 0,9356 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,9330 US-Dollar wert war.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com