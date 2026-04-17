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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln

18.04.26 12:43 Uhr
Kryptomarkt: Bitcoin & Co. Kurse am Samstagmittag im Fokus | finanzen.net

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln.

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Im Minus präsentiert sich um 12:26 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 1,00 Prozent schwächer bei 76.345,72 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 77.118,36 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,9 Prozent. Bei einem Kurs von 9,90 EUR beträgt die Performance seit Auflage 7,4 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 12:25 steht ein Minus von 0,78 Prozent auf 56,03 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 56,47 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Ethereum um 2,47 Prozent auf 2.361,61 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.421,51 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um 1,15 Prozent auf 448,55 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 453,76 US-Dollar wert.

Zudem gibt Ripple am Samstagmittag nach. Um 2,50 Prozent auf 1,440 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 1,477 US-Dollar.

Zudem gibt Monero nach. Um 0,17 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 12:25 auf 347,65 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 348,25 US-Dollar wert war.

Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Cardano-Kurs 2,34 Prozent schwächer bei 0,2527 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,2588 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1743 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,1694 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3279 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,3277 US-Dollar.

Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergab. Binancecoin sinkt 1,49 Prozent auf 633,62 US-Dollar, nach 643,18 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0967 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0995 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Solana um 1,86 Prozent auf 87,20 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 88,85 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verringert sich der Avalanche-Kurs um 2,89 Prozent auf 9,455 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 9,736 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 2,01 Prozent auf 9,428 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 9,622 US-Dollar.

Daneben fällt Sui um 2,26 Prozent auf 0,9775 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,000 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com