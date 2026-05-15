Unter 24.000 Punkten: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street letztlich schwach -- Trump handelte Aktien von NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Microsoft, Figma, NEL, Infineon, freenet im Fokus
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln
Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln

16.05.26 12:43 Uhr
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln.

BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
61.387,1195 CHF -837,8295 CHF -1,35%
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
67.089,8593 EUR -945,8829 EUR -1,39%
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
58.536,2566 GBP -802,3132 GBP -1,35%
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12.379.103,9155 JPY -172.710,7090 JPY -1,38%
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
78.005,3871 USD -1.069,1621 USD -1,35%
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.712,5147 CHF -37,2725 CHF -2,13%
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.871,6039 EUR -41,5848 EUR -2,17%
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.632,9843 GBP -35,6369 GBP -2,14%
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
345.339,5069 JPY -7.621,8803 JPY -2,16%
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.176,1140 USD -47,4897 USD -2,14%
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
67,7409 CHF -2,4501 CHF -3,49%
SOL/EUR (Solana-Euro)
74,0339 EUR -2,7118 EUR -3,53%
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
64,5950 GBP -2,3401 GBP -3,50%
SOL/JPY (Solana-Yen)
13.660,3941 JPY -498,3119 JPY -3,52%
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
86,0793 USD -3,1184 USD -3,50%
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,1074 CHF -0,0212 CHF -1,88%
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,2102 EUR -0,0237 EUR -1,92%
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,0559 GBP -0,0203 GBP -1,88%
XRP/JPY (Ripple-Yen)
223,3044 JPY -4,3382 JPY -1,91%
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,4071 USD -0,0270 USD -1,88%
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
514,9125 CHF -13,9449 CHF -2,64%
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
562,7469 EUR -15,4972 EUR -2,68%
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
490,9996 GBP -13,3261 GBP -2,64%
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
103.835,3930 JPY -2.844,0144 JPY -2,67%
Der Bitcoin-Kurs wertet am Samstagmittag um 1,58 Prozent auf 77.823,87 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 79.074,55 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,2 Prozent auf 10,05 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 9,0 Prozent.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Litecoin-Kurs um 3,18 Prozent auf 55,67 US-Dollar. Am Vortag standen noch 57,49 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergab. Um 12:26 steht ein Minus von 2,46 Prozent auf 2.168,84 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.223,60 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von 3,04 Prozent auf 413,50 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 426,46 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Ripple-Kurs um 2,49 Prozent auf 1,398 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,434 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergab. Um 12:26 steht ein Minus von 1,24 Prozent auf 376,88 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 381,62 US-Dollar.

Derweil notiert der Cardano-Kurs bei 0,2529 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,2615 US-Dollar) ist das ein Verlust von 3,26 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1547 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:26 auf 0,1504 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,3512 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen verliert der Binancecoin-Kurs um 2,93 Prozent auf 652,36 US-Dollar. Gestern war Binancecoin noch 672,06 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1085 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1134 US-Dollar.

Indes fällt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 89,20 US-Dollar am Vortag auf 85,74 US-Dollar nach unten (3,87 Prozent).

Zeitgleich verringert sich der Avalanche-Kurs um 3,33 Prozent auf 9,219 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 9,536 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 4,19 Prozent auf 9,642 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 10,06 US-Dollar.

Zudem gibt Sui nach. Um 5,05 Prozent reduziert sich der Sui-Kurs um 12:26 auf 1,043 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 1,098 US-Dollar wert war.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com