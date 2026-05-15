Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln
Der Bitcoin-Kurs wertet am Samstagmittag um 1,58 Prozent auf 77.823,87 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 79.074,55 US-Dollar.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,2 Prozent auf 10,05 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 9,0 Prozent.
In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Litecoin-Kurs um 3,18 Prozent auf 55,67 US-Dollar. Am Vortag standen noch 57,49 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergab. Um 12:26 steht ein Minus von 2,46 Prozent auf 2.168,84 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.223,60 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von 3,04 Prozent auf 413,50 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 426,46 US-Dollar wert.
Inzwischen fällt der Ripple-Kurs um 2,49 Prozent auf 1,398 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,434 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit geht es für Monero bergab. Um 12:26 steht ein Minus von 1,24 Prozent auf 376,88 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 381,62 US-Dollar.
Derweil notiert der Cardano-Kurs bei 0,2529 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,2615 US-Dollar) ist das ein Verlust von 3,26 Prozent.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1547 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:26 auf 0,1504 US-Dollar beziffert.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,3512 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Währenddessen verliert der Binancecoin-Kurs um 2,93 Prozent auf 652,36 US-Dollar. Gestern war Binancecoin noch 672,06 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1085 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1134 US-Dollar.
Indes fällt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 89,20 US-Dollar am Vortag auf 85,74 US-Dollar nach unten (3,87 Prozent).
Zeitgleich verringert sich der Avalanche-Kurs um 3,33 Prozent auf 9,219 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 9,536 US-Dollar.
Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 4,19 Prozent auf 9,642 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 10,06 US-Dollar.
Zudem gibt Sui nach. Um 5,05 Prozent reduziert sich der Sui-Kurs um 12:26 auf 1,043 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 1,098 US-Dollar wert war.
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
