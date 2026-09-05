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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln.

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Bitcoin reduzierte sich um 12:30 um 0,04 Prozent auf 79.632,65 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 79.666,82 US-Dollar gelegen hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,2 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 12,3 Prozent.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergauf. Litecoin steigt 4,11 Prozent auf 52,90 US-Dollar, nach 50,82 US-Dollar am Vortag.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.454,95 US-Dollar am Vortag auf 2.454,86 US-Dollar nach unten (0,00 Prozent).

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergauf. Bitcoin Cash steigt 1,38 Prozent auf 251,54 US-Dollar, nach 248,12 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet Ripple um 12:30 auf. Es geht 0,46 Prozent auf 1,406 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,400 US-Dollar stand.

Daneben steigt Monero um 0,71 Prozent auf 525,01 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 521,30 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:30 wurde ein Kurs von 0,2131 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2112 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:30 werden 0,1833 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:30 wurde ein Kurs von 0,3326 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3314 US-Dollar.

Daneben wertet Binancecoin um 12:30 auf. Es geht 3,81 Prozent auf 748,73 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 721,23 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich Dogecoin mit einem Aufschlag. Um 12:30 notiert der Dogecoin-Kurs 1,42 Prozent stärker bei 0,0860 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,0848 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Solana bergauf. Um 12:30 steht ein Plus von 0,57 Prozent auf 102,53 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Solana-Kurs noch bei 101,95 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 1,67 Prozent auf 7,503 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 7,379 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 1,03 Prozent auf 11,76 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 11,64 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sui-Kurs um 4,13 Prozent auf 0,7861 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,7549 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com

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