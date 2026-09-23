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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
70,674.70 CHF -19.51 CHF -0.03 %
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75,249.80 EUR 11.96 EUR 0.02 %
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64,650.79 GBP 51.22 GBP 0.08 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
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85,860.93 USD -270.96 USD -0.31 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,250.98 CHF -10.34 CHF -0.46 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2,059.12 GBP -3.95 GBP -0.19 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
431,612.09 JPY -1,891.36 JPY -0.44 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,734.66 USD -20.48 USD -0.74 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.31 CHF 0.02 CHF 1.41 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.39 EUR 0.02 EUR 1.45 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.20 GBP 0.02 GBP 1.62 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
250.94 JPY 3.39 JPY 1.37 %
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1.59 USD 0.02 USD 1.12 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
96.70 CHF -0.51 CHF -0.53 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
102.96 EUR -0.50 EUR -0.49 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
88.46 GBP -0.37 GBP -0.41 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
18,541.30 JPY -122.53 JPY -0.66 %
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117.48 USD -0.97 USD -0.82 %
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DOGE/CHF (Dogecoin-Schweizer Franken)
0.08 CHF 0.00 CHF -0.07 %
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DOGE/EUR (Dogecoin-Euro)
0.09 EUR 0.00 EUR -0.02 %
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DOGE/GBP (Dogecoin-Britische Pfund)
0.08 GBP 0.00 GBP -0.04 %
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15.76 JPY -0.04 JPY -0.28 %
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Im Minus präsentiert sich um 12:31 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,39 Prozent schwächer bei 85.794,98 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 86.131,89 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 11,39 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 23,6 Prozent.

Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 0,85 Prozent auf 62,63 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 63,17 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Ethereum-Kurs um 0,86 Prozent auf 2.731,38 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2.755,13 US-Dollar.

Indes steigt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 344,93 US-Dollar am Vortag auf 347,61 US-Dollar nach oben (0,78 Prozent).

Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 0,86 Prozent auf 1,586 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 1,572 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Abschlag. Um 12:31 notiert der Monero-Kurs 0,59 Prozent schwächer bei 569,93 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 573,29 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2539 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:31 bei 0,2521 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2158 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:31 bei 0,2153 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,3427 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Nach 788,67 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Mittwochmittag um 0,70 Prozent auf 783,16 US-Dollar gesunken.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,0997 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Solana-Kurs geht es indes nach unten. Solana verliert 1,02 Prozent auf 117,24 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 118,44 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet Avalanche um 12:31 ab. Es geht 1,27 Prozent auf 11,09 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 11,24 US-Dollar stand.

Zudem gibt Chainlink am Mittwochmittag nach. Um 1,52 Prozent auf 12,83 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 13,03 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Sinkflug. Um 12:31 gibt Sui um 1,20 Prozent auf 1,011 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,023 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com

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