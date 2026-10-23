Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln

Krypto-Marktbericht

23.10.26 12:43 Uhr

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag.

Im Plus präsentiert sich um 12:31 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,42 Prozent höher bei 81.618,16 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 81.279,14 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 1,0 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 17,7 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 12:31 steht ein Plus von 0,80 Prozent auf 59,17 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 58,70 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Ethereum-Kurs 0,58 Prozent stärker bei 2.397,09 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.383,31 US-Dollar.

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 4,20 Prozent auf 286,09 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 274,56 US-Dollar wert.

Daneben wertet Ripple um 12:31 auf. Es geht 1,05 Prozent auf 1,320 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,306 US-Dollar stand.

Daneben steigt Monero um 1,96 Prozent auf 611,04 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 599,32 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,16 Prozent auf 0,2164 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,2118 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Freitagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1768 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1751 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Freitagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3294 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3281 US-Dollar.

Daneben wertet Binancecoin um 12:31 auf. Es geht 2,31 Prozent auf 747,14 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 730,27 US-Dollar stand.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,0802 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0786 US-Dollar.

Daneben wertet Solana um 12:31 auf. Es geht 0,72 Prozent auf 104,18 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 103,44 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergauf. Avalanche steigt 1,18 Prozent auf 9,222 US-Dollar, nach 9,115 US-Dollar am Vortag.

Nach 11,93 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Freitagmittag um 1,39 Prozent auf 12,09 US-Dollar gestiegen.

Nach 0,9724 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Freitagmittag um 1,91 Prozent auf 0,9910 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.