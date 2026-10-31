DAX 25.818 -0,9%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,27 -1,8%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.176 +0,4%Euro 1,1205 +0,1%Öl 117,6 +2,4%Gold 3.875 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagmittag am Kryptomarkt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
63,836.73 CHF 252.35 CHF 0.40 %
Charts | News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
69,187.65 EUR 309.15 EUR 0.45 %
Charts | News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
57,838.87 GBP 232.99 GBP 0.40 %
Charts | News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,210,360.89 JPY 55,340.97 JPY 0.46 %
Charts | News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
77,486.71 USD 311.83 USD 0.40 %
Charts | News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,849.46 CHF 2.96 CHF 0.16 %
Charts | News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,004.48 EUR 4.24 EUR 0.21 %
Charts | News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,675.69 GBP 2.81 GBP 0.17 %
Charts | News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
353,755.02 JPY 771.61 JPY 0.22 %
Charts | News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,244.92 USD 3.75 USD 0.17 %
Charts | News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
78.90 CHF -0.34 CHF -0.43 %
Charts | News
SOL/EUR (Solana-Euro)
85.52 EUR -0.32 EUR -0.38 %
Charts | News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
71.49 GBP -0.30 GBP -0.42 %
Charts | News
SOL/JPY (Solana-Yen)
15,091.99 JPY -56.09 JPY -0.37 %
Charts | News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
95.77 USD -0.41 USD -0.42 %
Charts | News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.03 CHF -0.01 CHF -0.50 %
Charts | News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.11 EUR -0.01 EUR -0.45 %
Charts | News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.93 GBP 0.00 GBP -0.49 %
Charts | News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
196.68 JPY -0.87 JPY -0.44 %
Charts | News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.25 USD -0.01 USD -0.49 %
Charts | News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
580.49 CHF 0.80 CHF 0.14 %
Charts | News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
629.15 EUR 1.19 EUR 0.19 %
Charts | News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
525.95 GBP 0.77 GBP 0.15 %
Charts | News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
111,033.66 JPY 217.77 JPY 0.20 %
Charts | News

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag geklettert. Um 12:30 stieg der Bitcoin-Kurs um 0,19 Prozent auf 77.320,03 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 77.174,88 US-Dollar gehandelt worden war.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 1,8 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 11,4 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 1,57 Prozent auf 54,99 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 55,87 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 12:30 notiert der Ethereum-Kurs 0,06 Prozent stärker bei 2.242,53 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.241,17 US-Dollar.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 1,23 Prozent auf 289,25 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 292,84 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,254 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:30 bei 1,247 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 12:30 steigt der Monero-Kurs um 1,54 Prozent auf 596,42 US-Dollar. Am Vortag standen noch 587,38 US-Dollar an der Tafel.

Daneben fällt Cardano um 1,36 Prozent auf 0,1924 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,1951 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:30 wurde ein Kurs von 0,1685 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1705 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Tron Verluste verbuchen. Um 12:30 fällt der Tron-Kurs um 2,84 Prozent auf 0,3195 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,3288 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet Binancecoin um 12:30 ab. Es geht 0,02 Prozent auf 703,44 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 703,59 US-Dollar stand.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:30 werden 0,0751 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen zeigt sich Solana im Minus. Im Vergleich zum Vortag (96,18 US-Dollar) geht es um 0,50 Prozent auf 95,70 US-Dollar nach unten.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Minus. Im Vergleich zum Vortag (8,542 US-Dollar) geht es um 1,40 Prozent auf 8,422 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,99 Prozent auf 11,54 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,43 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Sui mit einem Abschlag. Um 12:30 notiert der Sui-Kurs 1,11 Prozent schwächer bei 0,8963 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,9064 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.