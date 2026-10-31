Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln

Krypto-Marktbericht

31.10.26 12:43 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagmittag am Kryptomarkt.

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag geklettert. Um 12:30 stieg der Bitcoin-Kurs um 0,19 Prozent auf 77.320,03 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 77.174,88 US-Dollar gehandelt worden war.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 1,8 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 11,4 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 1,57 Prozent auf 54,99 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 55,87 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 12:30 notiert der Ethereum-Kurs 0,06 Prozent stärker bei 2.242,53 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.241,17 US-Dollar.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 1,23 Prozent auf 289,25 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 292,84 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,254 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:30 bei 1,247 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 12:30 steigt der Monero-Kurs um 1,54 Prozent auf 596,42 US-Dollar. Am Vortag standen noch 587,38 US-Dollar an der Tafel.

Daneben fällt Cardano um 1,36 Prozent auf 0,1924 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,1951 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:30 wurde ein Kurs von 0,1685 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1705 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Tron Verluste verbuchen. Um 12:30 fällt der Tron-Kurs um 2,84 Prozent auf 0,3195 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,3288 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet Binancecoin um 12:30 ab. Es geht 0,02 Prozent auf 703,44 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 703,59 US-Dollar stand.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:30 werden 0,0751 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen zeigt sich Solana im Minus. Im Vergleich zum Vortag (96,18 US-Dollar) geht es um 0,50 Prozent auf 95,70 US-Dollar nach unten.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Minus. Im Vergleich zum Vortag (8,542 US-Dollar) geht es um 1,40 Prozent auf 8,422 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,99 Prozent auf 11,54 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,43 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Sui mit einem Abschlag. Um 12:30 notiert der Sui-Kurs 1,11 Prozent schwächer bei 0,8963 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,9064 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

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