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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochmittag entwickeln

10.06.26 12:43 Uhr
Die wichtigsten Kryptos: Bitcoin, Dogecoin, Ethereum am Mittwochmittag | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co..

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Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergab. Der Kurs verlor um 12:26 um 0,77 Prozent auf 61.212,99 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 61.688,21 US-Dollar gestanden hatte.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 7,82 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -15,1 Prozent.

Zudem gibt Litecoin nach. Um 1,99 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 12:26 auf 42,14 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 43,00 US-Dollar wert war.

Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 1,09 Prozent auf 1.621,21 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 1.639,14 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 3,16 Prozent auf 197,03 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 203,45 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,137 US-Dollar) geht es um 2,65 Prozent auf 1,107 US-Dollar nach unten.

Indessen verstärkt sich der Monero-Kurs um 1,83 Prozent auf 316,75 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 311,06 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Cardano-Kurs um 3,53 Prozent auf 0,1595 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,1653 US-Dollar.

Daneben fällt Stellar um 3,96 Prozent auf 0,1848 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,1924 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3225 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,3225 US-Dollar.

Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergab. Binancecoin sinkt 1,56 Prozent auf 583,60 US-Dollar, nach 592,84 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0834 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit muss Solana Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Solana-Kurs um 2,44 Prozent auf 63,38 US-Dollar. Am Vortag standen noch 64,97 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Avalanche-Kurs um 2,81 Prozent auf 6,451 US-Dollar. Gestern war Avalanche noch 6,638 US-Dollar wert.

Daneben wertet Chainlink um 12:26 ab. Es geht 2,20 Prozent auf 7,660 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 7,832 US-Dollar stand.

Indessen verringert sich der Sui-Kurs um 1,53 Prozent auf 0,7381 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 0,7495 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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