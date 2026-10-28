DAX 25.605 +0,1%ESt50 6.154 -0,2%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,84 +1,6%Nas 26.478 +1,2%Bitcoin 73.032 +0,5%Euro 1,1128 -0,0%Öl 115,4 +1,3%Gold 4.048 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochmittag entwickeln

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochmittag entwickeln

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittwochmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
67,383.04 CHF 340.75 CHF 0.51 %
Charts | News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
72,971.90 EUR 292.16 EUR 0.40 %
Charts | News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
61,123.72 GBP 346.14 GBP 0.57 %
Charts | News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,824,515.37 JPY 45,542.87 JPY 0.36 %
Charts | News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
81,219.22 USD 343.45 USD 0.42 %
Charts | News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,956.76 CHF 8.85 CHF 0.45 %
Charts | News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,119.06 EUR 7.35 EUR 0.35 %
Charts | News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,775.00 GBP 9.10 GBP 0.52 %
Charts | News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
372,416.55 JPY 1,123.33 JPY 0.30 %
Charts | News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,358.56 USD 8.71 USD 0.37 %
Charts | News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
85.14 CHF 1.18 CHF 1.40 %
Charts | News
SOL/EUR (Solana-Euro)
92.20 EUR 1.18 EUR 1.30 %
Charts | News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
77.23 GBP 1.11 GBP 1.46 %
Charts | News
SOL/JPY (Solana-Yen)
16,203.23 JPY 199.98 JPY 1.25 %
Charts | News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
102.62 USD 1.34 USD 1.32 %
Charts | News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.10 CHF 0.00 CHF -0.38 %
Charts | News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.19 EUR -0.01 EUR -0.48 %
Charts | News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.00 GBP 0.00 GBP -0.32 %
Charts | News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
208.98 JPY -1.11 JPY -0.53 %
Charts | News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.32 USD -0.01 USD -0.46 %
Charts | News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
630.35 CHF 13.16 CHF 2.13 %
Charts | News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
682.64 EUR 13.55 EUR 2.02 %
Charts | News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
571.80 GBP 12.28 GBP 2.19 %
Charts | News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
119,970.33 JPY 2,327.33 JPY 1.98 %
Charts | News

Der Bitcoin-Kurs kletterte um 12:30 um 0,50 Prozent auf 81.280,40 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 80.875,77 US-Dollar.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 1,6 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 17,6 Prozent.

Zudem legt Litecoin zu. Um 0,83 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 12:30 auf 57,63 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 57,15 US-Dollar wert war.

Zudem legt Ethereum zu. Um 0,46 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 12:30 auf 2.360,77 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 2.349,85 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,91 Prozent auf 297,74 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 295,07 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 12:30 fällt der Ripple-Kurs um 0,35 Prozent auf 1,325 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,330 US-Dollar an der Tafel.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 0,64 Prozent auf 607,25 US-Dollar, nach 603,41 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2057 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:30 auf 0,2065 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1701 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:30 auf 0,1713 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:30 wurde ein Kurs von 0,3317 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3310 US-Dollar.

Daneben wertet Binancecoin um 12:30 auf. Es geht 2,00 Prozent auf 759,40 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 744,54 US-Dollar stand.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:30 wurde ein Kurs von 0,0800 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0790 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Solana Gewinne verbuchen. Um 12:30 steigt der Solana-Kurs um 1,42 Prozent auf 102,72 US-Dollar. Am Vortag standen noch 101,28 US-Dollar an der Tafel.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Aufwind. Um 12:30 zieht Avalanche um 0,44 Prozent auf 8,982 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 8,943 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 1,61 Prozent auf 11,75 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 11,56 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann Sui Gewinne verbuchen. Um 12:30 steigt der Sui-Kurs um 0,83 Prozent auf 0,9396 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,9319 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.