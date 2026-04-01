Krypto-Marktbericht

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Bitcoin ist am Nachmittag 74.967,70 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 17:11 um 1,44 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 73.906,35 US-Dollar stand.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,8 Prozent auf 9,63 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 4,4 Prozent.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 1,34 Prozent auf 54,80 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 54,07 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Ethereum-Kurs um 0,82 Prozent auf 2.285,61 US-Dollar zu. Gestern war Ethereum noch 2.266,94 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 1,08 Prozent auf 440,12 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 435,42 US-Dollar.

Daneben steigt Ripple um 1,24 Prozent auf 1,413 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,395 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Monero-Kurs um 1,19 Prozent auf 351,87 US-Dollar. Am Vortag standen noch 347,74 US-Dollar an der Tafel.

Indes steigt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,2425 US-Dollar am Vortag auf 0,2455 US-Dollar nach oben (1,24 Prozent).

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1681 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1667 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,3279 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen legt der Binancecoin-Kurs um 0,84 Prozent auf 621,99 US-Dollar zu. Gestern war Binancecoin noch 616,80 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0931 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:10 auf 0,0943 US-Dollar beziffert.

Daneben steigt Solana um 1,32 Prozent auf 84,72 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 83,61 US-Dollar.

Indes steigt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 9,011 US-Dollar am Vortag auf 9,179 US-Dollar nach oben (1,87 Prozent).

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 1,09 Prozent auf 9,170 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,071 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Sui am Montagnachmittag hinzu. Um 1,16 Prozent auf 0,9340 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,9233 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

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