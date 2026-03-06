DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 -1,3%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.449 -0,3%Euro1,1619 ±0,0%Öl92,69 +9,9%Gold5.171 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- US-Chipaktien, TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, DroneShield im Fokus
Top News
USA und Israel verstärken Angriffe auf Iran - Alarm am Ölmarkt nach Ölpreisanstieg über 90 Dollar USA und Israel verstärken Angriffe auf Iran - Alarm am Ölmarkt nach Ölpreisanstieg über 90 Dollar
Portfolio-Update: Technotrans - Zunehmende Dynamik Portfolio-Update: Technotrans - Zunehmende Dynamik
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln

07.03.26 17:23 Uhr
Kryptowährungen im Überblick: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
52.726,5180 CHF -174,4439 CHF -0,33%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
58.448,5642 EUR -171,3101 EUR -0,29%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
50.644,9838 GBP -172,4653 GBP -0,34%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10.713.559,1339 JPY -37.676,0012 JPY -0,35%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
67.899,7315 USD -231,2242 USD -0,34%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.539,4095 CHF 1,2778 CHF 0,08%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.706,4710 EUR 2,0580 EUR 0,12%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.478,6368 GBP 1,0846 GBP 0,07%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
312.794,3129 JPY 194,7751 JPY 0,06%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.982,4084 USD 1,4541 USD 0,07%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
65,2019 CHF -0,5558 CHF -0,85%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
72,2778 EUR -0,5887 EUR -0,81%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
62,6279 GBP -0,5400 GBP -0,85%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
13.248,4464 JPY -115,7072 JPY -0,87%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
83,9652 USD -0,7239 USD -0,85%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,0592 CHF 0,0003 CHF 0,03%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,1742 EUR 0,0008 EUR 0,07%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,0174 GBP 0,0002 GBP 0,02%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
215,2296 JPY 0,0185 JPY 0,01%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,3641 USD 0,0003 USD 0,02%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
485,1851 CHF -2,0221 CHF -0,42%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
537,8389 EUR -2,0384 EUR -0,38%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
466,0310 GBP -1,9875 GBP -0,42%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
98.585,2866 JPY -431,4229 JPY -0,44%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs wertet am Samstagnachmittag um 0,38 Prozent auf 67.873,74 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 68.130,96 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 7,2 Prozent auf 8,75 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -5,1 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,20 Prozent auf 53,74 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 53,85 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 1.979,36 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,08 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.980,95 US-Dollar).

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 450,25 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vortag (449,98 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Samstagnachmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,357 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,364 US-Dollar.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 352,22 US-Dollar am Vortag auf 348,62 US-Dollar nach unten (1,02 Prozent).

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2591 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,2551 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1508 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1523 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,2850 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2846 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Binancecoin-Kurs um 0,48 Prozent auf 624,46 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 627,47 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0913 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:10 bei 0,0901 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Abschlag. Um 17:09 notiert der Solana-Kurs 1,18 Prozent schwächer bei 83,69 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 84,69 US-Dollar.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 0,69 Prozent auf 8,971 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 9,034 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gibt Chainlink am Samstagnachmittag nach. Um 0,49 Prozent auf 8,753 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 8,795 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Sui-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,8980 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com