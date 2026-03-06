Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Samstagnachmittag um 0,38 Prozent auf 67.873,74 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 68.130,96 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 7,2 Prozent auf 8,75 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -5,1 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,20 Prozent auf 53,74 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 53,85 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 1.979,36 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,08 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.980,95 US-Dollar).

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 450,25 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vortag (449,98 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Samstagnachmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,357 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,364 US-Dollar.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 352,22 US-Dollar am Vortag auf 348,62 US-Dollar nach unten (1,02 Prozent).

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2591 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,2551 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1508 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1523 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,2850 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2846 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Binancecoin-Kurs um 0,48 Prozent auf 624,46 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 627,47 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0913 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:10 bei 0,0901 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Abschlag. Um 17:09 notiert der Solana-Kurs 1,18 Prozent schwächer bei 83,69 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 84,69 US-Dollar.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 0,69 Prozent auf 8,971 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 9,034 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gibt Chainlink am Samstagnachmittag nach. Um 0,49 Prozent auf 8,753 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 8,795 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Sui-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,8980 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.