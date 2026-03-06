Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagnachmittag um 0,10 Prozent auf 67.194,15 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 67.263,85 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 7,2 Prozent auf 8,75 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -5,1 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 1,63 Prozent auf 52,69 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 53,56 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 1.943,96 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,29 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.969,45 US-Dollar).

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 446,75 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vortag (449,78 US-Dollar).

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,356 US-Dollar am Vortag auf 1,344 US-Dollar nach unten (0,88 Prozent).

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 346,62 US-Dollar am Vortag auf 338,85 US-Dollar nach unten (2,24 Prozent).

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2547 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,2497 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1488 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1504 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,2893 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2865 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Binancecoin-Kurs um 0,62 Prozent auf 616,24 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 620,10 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0899 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:10 bei 0,0888 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Solana-Kurs 1,29 Prozent schwächer bei 82,10 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 83,17 US-Dollar.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 0,42 Prozent auf 8,867 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 8,905 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gibt Chainlink am Sonntagnachmittag nach. Um 1,50 Prozent auf 8,564 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 8,695 US-Dollar.

Daneben wertet Sui um 17:10 ab. Es geht 1,28 Prozent auf 0,8835 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,8950 US-Dollar stand.

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.