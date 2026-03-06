DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 -1,3%Nas22.388 -1,6%Bitcoin57.606 -0,5%Euro1,1620 ±0,0%Öl92,69 +9,9%Gold5.171 +1,7%
Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln

08.03.26 17:23 Uhr
Kryptowährungen im Überblick: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
51.966,7008 CHF -266,0357 CHF -0,51%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
57.606,2893 EUR -294,9067 EUR -0,51%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
49.915,1627 GBP -255,5331 GBP -0,51%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10.559.171,0453 JPY -54.056,0777 JPY -0,51%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
66.921,2602 USD -342,5933 USD -0,51%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.504,4426 CHF -24,9074 CHF -1,63%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.667,7094 EUR -27,6104 EUR -1,63%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.445,0503 GBP -23,9241 GBP -1,63%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
305.689,3360 JPY -5.060,9531 JPY -1,63%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.937,3789 USD -32,0750 USD -1,63%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
63,3647 CHF -1,2181 CHF -1,89%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
70,2413 EUR -1,3502 EUR -1,89%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
60,8632 GBP -1,1700 GBP -1,89%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
12.875,1520 JPY -247,4991 JPY -1,89%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
81,5993 USD -1,5686 USD -1,89%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,0409 CHF -0,0123 CHF -1,17%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,1539 EUR -0,0136 EUR -1,17%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0,9998 GBP -0,0118 GBP -1,17%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
211,5008 JPY -2,4941 JPY -1,17%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,3404 USD -0,0158 USD -1,17%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
476,6002 CHF -4,9279 CHF -1,02%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
528,3223 EUR -5,4627 EUR -1,02%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
457,7850 GBP -4,7334 GBP -1,02%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
96.840,9189 JPY -1.001,3138 JPY -1,02%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagnachmittag um 0,10 Prozent auf 67.194,15 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 67.263,85 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 7,2 Prozent auf 8,75 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -5,1 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 1,63 Prozent auf 52,69 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 53,56 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 1.943,96 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,29 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.969,45 US-Dollar).

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 446,75 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vortag (449,78 US-Dollar).

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,356 US-Dollar am Vortag auf 1,344 US-Dollar nach unten (0,88 Prozent).

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 346,62 US-Dollar am Vortag auf 338,85 US-Dollar nach unten (2,24 Prozent).

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2547 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,2497 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1488 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1504 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,2893 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2865 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Binancecoin-Kurs um 0,62 Prozent auf 616,24 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 620,10 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0899 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:10 bei 0,0888 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Solana-Kurs 1,29 Prozent schwächer bei 82,10 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 83,17 US-Dollar.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 0,42 Prozent auf 8,867 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 8,905 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gibt Chainlink am Sonntagnachmittag nach. Um 1,50 Prozent auf 8,564 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 8,695 US-Dollar.

Daneben wertet Sui um 17:10 ab. Es geht 1,28 Prozent auf 0,8835 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,8950 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

