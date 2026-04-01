Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Dienstagnachmittag um 1,48 Prozent auf 67.834,09 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 68.853,45 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 1,8 Prozent auf 8,90 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -3,5 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Litecoin-Kurs 0,79 Prozent schwächer bei 53,10 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 53,52 US-Dollar.

Nach 2.107,54 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Dienstagnachmittag um 1,86 Prozent auf 2.068,30 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,79 Prozent auf 431,78 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 435,21 US-Dollar.

Daneben wertet Ripple um 17:10 ab. Es geht 1,86 Prozent auf 1,296 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,321 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (325,96 US-Dollar) geht es um 0,04 Prozent auf 325,84 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich verringert sich der Cardano-Kurs um 1,94 Prozent auf 0,2413 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,2460 US-Dollar.

Derweil notiert der Stellar-Kurs bei 0,1546 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,1557 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,69 Prozent.

Indessen verringert sich der Tron-Kurs um 0,99 Prozent auf 0,3135 US-Dollar. Am Vortag notierte Tron bei 0,3166 US-Dollar.

Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergab. Binancecoin sinkt 0,95 Prozent auf 594,54 US-Dollar, nach 600,27 US-Dollar am Vortag.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0902 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0906 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Solana-Kurs um 2,05 Prozent auf 78,47 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 80,11 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Avalanche um 3,84 Prozent auf 8,556 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 8,898 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 2,42 Prozent auf 8,590 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 8,803 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Sui-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,8658 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

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