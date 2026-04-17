Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagnachmittag um 0,36 Prozent auf 76.009,79 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 75.738,15 US-Dollar.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,9 Prozent aufweist und bei 9,90 EUR notiert.
Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Litecoin-Kurs 0,45 Prozent schwächer bei 55,50 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 55,75 US-Dollar.
Nach 2.350,92 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Sonntagnachmittag um 0,57 Prozent auf 2.337,57 US-Dollar gesunken.
Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,35 Prozent auf 442,74 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 444,31 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 1,437 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (349,84 US-Dollar) geht es um 1,29 Prozent auf 345,33 US-Dollar nach unten.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2497 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,2491 US-Dollar beziffert.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1718 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1707 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3297 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,3330 US-Dollar.
Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergab. Binancecoin sinkt 0,60 Prozent auf 626,71 US-Dollar, nach 630,48 US-Dollar am Vortag.
Derweil notiert der Dogecoin-Kurs bei 0,0953 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,0950 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,38 Prozent.
Zeitgleich verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,29 Prozent auf 86,48 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 86,22 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Avalanche um 0,47 Prozent auf 9,299 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 9,343 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit bewegt sich Chainlink kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Chainlink-Kurs bei 9,302 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 9,297 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Sui-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,9641 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
