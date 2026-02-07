Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Mittwochnachmittag um 2,04 Prozent auf 59.743,91 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 58.550,66 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,9 Prozent aufweist und bei 7,80 EUR notiert.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Litecoin-Kurs 1,00 Prozent stärker bei 42,28 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 41,86 US-Dollar.

Nach 1.568,86 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Mittwochnachmittag um 2,51 Prozent auf 1.608,25 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 7,94 Prozent auf 215,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 199,18 US-Dollar.

Daneben wertet Ripple um 17:11 auf. Es geht 1,57 Prozent auf 1,055 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,038 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (302,61 US-Dollar) geht es um 0,55 Prozent auf 304,27 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich verstärkt sich der Cardano-Kurs um 8,39 Prozent auf 0,1563 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,1442 US-Dollar.

Derweil notiert der Stellar-Kurs bei 0,2021 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,1880 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 7,54 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Tron-Kurs um 0,92 Prozent auf 0,3179 US-Dollar. Am Vortag notierte Tron bei 0,3150 US-Dollar.

Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergauf. Binancecoin steigt 0,95 Prozent auf 550,54 US-Dollar, nach 545,37 US-Dollar am Vortag.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0730 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0720 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Solana-Kurs um 4,75 Prozent auf 76,99 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 73,50 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Avalanche um 2,41 Prozent auf 6,683 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 6,526 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 2,70 Prozent auf 7,379 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 7,185 US-Dollar wert.

Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach oben. Sui gewinnt 3,37 Prozent auf 0,7127 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,6895 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

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