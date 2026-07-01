Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.
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Der Bitcoin-Kurs wertet am Freitagnachmittag um 1,28 Prozent auf 62.967,68 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 63.787,25 US-Dollar.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,2 Prozent auf 8,25 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -10,6 Prozent.
Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Litecoin-Kurs 1,22 Prozent schwächer bei 44,42 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 44,97 US-Dollar.
Nach 1.863,03 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Freitagnachmittag um 2,55 Prozent auf 1.815,60 US-Dollar gesunken.
Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 2,64 Prozent auf 215,78 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 221,64 US-Dollar.
Daneben wertet Ripple um 17:11 ab. Es geht 0,87 Prozent auf 1,077 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,086 US-Dollar stand.
Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (335,02 US-Dollar) geht es um 3,60 Prozent auf 322,97 US-Dollar nach unten.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1607 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,1614 US-Dollar beziffert.
Derweil notiert der Stellar-Kurs bei 0,1846 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,1852 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,37 Prozent.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3230 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,3225 US-Dollar.
Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergab. Binancecoin sinkt 2,21 Prozent auf 559,79 US-Dollar, nach 572,41 US-Dollar am Vortag.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0717 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0723 US-Dollar.
Zeitgleich verringert sich der Solana-Kurs um 1,66 Prozent auf 74,04 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 75,29 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Avalanche um 1,31 Prozent auf 6,419 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 6,505 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 3,02 Prozent auf 8,079 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 8,331 US-Dollar wert.
Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach unten. Sui verliert 1,59 Prozent auf 0,7269 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,7387 US-Dollar an der Tafel standen.Redaktion finanzen.net
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