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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln.

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Der Bitcoin-Kurs wertet am Samstagnachmittag um 0,31 Prozent auf 77.406,82 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 77.167,04 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 1,8 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 10,2 Prozent.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Litecoin-Kurs um 1,61 Prozent auf 54,12 US-Dollar. Am Vortag standen noch 53,26 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 1,04 Prozent auf 2.537,96 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.511,84 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,29 Prozent auf 230,66 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 227,72 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Ripple-Kurs um 1,02 Prozent auf 1,370 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,356 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 1,31 Prozent auf 527,18 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 520,35 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,2085 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2060 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1782 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,1814 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,3398 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen legt der Binancecoin-Kurs um 1,29 Prozent auf 736,27 US-Dollar zu. Gestern war Binancecoin noch 726,85 US-Dollar wert.

Indes steigt der Dogecoin-Kurs. Für Dogecoin geht es nach 0,0843 US-Dollar am Vortag auf 0,0853 US-Dollar nach oben (1,17 Prozent).

Indes fällt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 102,41 US-Dollar am Vortag auf 101,98 US-Dollar nach unten (0,41 Prozent).

Zeitgleich verringert sich der Avalanche-Kurs um 0,27 Prozent auf 7,435 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 7,455 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 0,45 Prozent auf 11,57 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 11,52 US-Dollar.

Zudem legt Sui zu. Um 0,45 Prozent verstärkt sich der Sui-Kurs um 17:10 auf 0,7274 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,7241 US-Dollar wert war.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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