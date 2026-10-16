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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
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67,217.02 CHF -746.56 CHF -1.10 %
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72,547.24 EUR -684.72 EUR -0.94 %
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61,145.93 GBP -725.79 GBP -1.17 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,883,275.20 JPY -103,133.34 JPY -0.79 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
81,576.63 USD -541.68 USD -0.66 %
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2,012.58 CHF -5.88 CHF -0.29 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,172.18 EUR -2.76 EUR -0.13 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,830.80 GBP -6.74 GBP -0.37 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
385,744.95 JPY 59.02 JPY 0.02 %
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86.17 CHF -0.98 CHF -1.12 %
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93.00 EUR -0.90 EUR -0.96 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
78.39 GBP -0.95 GBP -1.20 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
16,516.01 JPY -136.58 JPY -0.82 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
104.58 USD -0.72 USD -0.69 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.08 CHF -0.02 CHF -1.72 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.17 EUR -0.02 EUR -1.56 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.99 GBP -0.02 GBP -1.80 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
207.71 JPY -2.99 JPY -1.42 %
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1.32 USD -0.02 USD -1.29 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
597.51 CHF -5.13 CHF -0.85 %
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644.89 EUR -4.46 EUR -0.69 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
543.54 GBP -5.08 GBP -0.93 %
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114,523.16 JPY -628.14 JPY -0.55 %
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Im Minus präsentiert sich um 17:10 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,80 Prozent schwächer bei 81.465,41 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 82.118,31 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,4 Prozent. Bei einem Kurs von 10,84 EUR beträgt die Performance seit Auflage 17,6 Prozent.

Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 1,30 Prozent auf 60,02 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 60,81 US-Dollar wert.

Zudem legt Ethereum zu. Um 0,22 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 17:10 auf 2.444,27 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 2.438,85 US-Dollar wert war.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 0,36 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 17:10 auf 276,83 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 277,83 US-Dollar wert war.

Inzwischen fällt der Ripple-Kurs um 1,16 Prozent auf 1,317 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,332 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Monero-Kurs 0,97 Prozent stärker bei 553,41 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 548,10 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Cardano im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,2297 US-Dollar) geht es um 2,10 Prozent auf 0,2249 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Freitagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1812 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1828 US-Dollar.

Indes steigt der Tron-Kurs. Für Tron geht es nach 0,3320 US-Dollar am Vortag auf 0,3352 US-Dollar nach oben (0,96 Prozent).

Indessen verringert sich der Binancecoin-Kurs um 0,44 Prozent auf 724,94 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 728,15 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Freitagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0806 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0810 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 0,47 Prozent auf 104,80 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 105,30 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Avalanche um 1,50 Prozent auf 10,18 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 10,03 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 0,26 Prozent auf 12,42 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 12,45 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,035 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 17:10 auf 1,030 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com

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