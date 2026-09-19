Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstagmittag entwickeln

Krypto-Marktbericht

19.09.26 12:43 Uhr

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.

Bitcoin ist am Mittag 81.272,50 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 12:30 um 0,48 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 80.883,46 US-Dollar stand.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 5,5 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 17,9 Prozent.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um 1,17 Prozent auf 57,23 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 57,90 US-Dollar.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 1,32 Prozent auf 2.644,17 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.609,74 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 1,92 Prozent auf 250,10 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 255,00 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 12:30 notiert der Ripple-Kurs 1,53 Prozent stärker bei 1,418 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,396 US-Dollar.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 2,91 Prozent auf 579,55 US-Dollar, nach 563,18 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2243 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:30 auf 0,2246 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:30 werden 0,1928 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:30 wurde ein Kurs von 0,3375 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3383 US-Dollar.

Daneben wertet Binancecoin um 12:30 auf. Es geht 0,67 Prozent auf 766,57 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 761,46 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0876 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:30 auf 0,0876 US-Dollar beziffert.

Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 0,75 Prozent auf 111,94 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 112,78 US-Dollar wert.

Daneben wertet Avalanche um 12:30 auf. Es geht 10,65 Prozent auf 9,069 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,196 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt Chainlink am Samstagmittag hinzu. Um 2,66 Prozent auf 12,56 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 12,23 US-Dollar.

Nach 0,8152 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Samstagmittag um 3,55 Prozent auf 0,8441 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.net

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