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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstagmittag entwickeln

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstagmittag entwickeln

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
66,848.06 CHF 353.93 CHF 0.53 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
70,802.79 EUR 398.92 EUR 0.57 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
60,678.82 GBP 295.51 GBP 0.49 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,750,141.84 JPY 61,349.86 JPY 0.48 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
81,274.53 USD 391.07 USD 0.48 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,170.64 CHF 25.18 CHF 1.17 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,299.05 EUR 27.44 EUR 1.21 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,970.31 GBP 22.02 GBP 1.13 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
414,012.59 JPY 4,603.76 JPY 1.12 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,639.08 USD 29.35 USD 1.12 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
92.01 CHF -0.71 CHF -0.76 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
97.46 EUR -0.71 EUR -0.73 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
83.52 GBP -0.68 GBP -0.80 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
17,550.02 JPY -143.29 JPY -0.81 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
111.87 USD -0.91 USD -0.81 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.18 CHF 0.03 CHF 2.52 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.25 EUR 0.03 EUR 2.55 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.07 GBP 0.03 GBP 2.47 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
224.45 JPY 5.41 JPY 2.47 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.43 USD 0.03 USD 2.47 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
630.68 CHF 4.69 CHF 0.75 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
667.99 EUR 5.19 EUR 0.78 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
572.48 GBP 4.01 GBP 0.71 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
120,291.99 JPY 836.14 JPY 0.70 %
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Bitcoin ist am Mittag 81.272,50 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 12:30 um 0,48 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 80.883,46 US-Dollar stand.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 5,5 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 17,9 Prozent.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um 1,17 Prozent auf 57,23 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 57,90 US-Dollar.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 1,32 Prozent auf 2.644,17 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.609,74 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 1,92 Prozent auf 250,10 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 255,00 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 12:30 notiert der Ripple-Kurs 1,53 Prozent stärker bei 1,418 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,396 US-Dollar.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 2,91 Prozent auf 579,55 US-Dollar, nach 563,18 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2243 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:30 auf 0,2246 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:30 werden 0,1928 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:30 wurde ein Kurs von 0,3375 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3383 US-Dollar.

Daneben wertet Binancecoin um 12:30 auf. Es geht 0,67 Prozent auf 766,57 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 761,46 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0876 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:30 auf 0,0876 US-Dollar beziffert.

Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 0,75 Prozent auf 111,94 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 112,78 US-Dollar wert.

Daneben wertet Avalanche um 12:30 auf. Es geht 10,65 Prozent auf 9,069 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,196 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt Chainlink am Samstagmittag hinzu. Um 2,66 Prozent auf 12,56 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 12,23 US-Dollar.

Nach 0,8152 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Samstagmittag um 3,55 Prozent auf 0,8441 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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