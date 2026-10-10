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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstagvormittag entwickeln

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstagvormittag entwickeln

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
68,664.35 CHF 52.99 CHF 0.08 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
73,874.53 EUR 147.72 EUR 0.20 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
62,579.71 GBP 116.31 GBP 0.19 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13,099,925.43 JPY 25,278.09 JPY 0.19 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
82,761.64 USD 154.48 USD 0.19 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,067.82 CHF 2.02 CHF 0.10 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,224.73 EUR 4.90 EUR 0.22 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,884.59 GBP 3.89 GBP 0.21 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
394,503.72 JPY 841.95 JPY 0.21 %
Charts | News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,492.36 USD 5.16 USD 0.21 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
91.16 CHF 0.47 CHF 0.52 %
Charts | News
SOL/EUR (Solana-Euro)
98.07 EUR 0.62 EUR 0.64 %
Charts | News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
83.08 GBP 0.52 GBP 0.63 %
Charts | News
SOL/JPY (Solana-Yen)
17,391.17 JPY 109.47 JPY 0.63 %
Charts | News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
109.87 USD 0.68 USD 0.63 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.17 CHF 0.01 CHF 0.61 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.25 EUR 0.01 EUR 0.73 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.06 GBP 0.01 GBP 0.71 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
222.47 JPY 1.59 JPY 0.72 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.41 USD 0.01 USD 0.72 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
621.58 CHF 4.85 CHF 0.79 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
668.74 EUR 6.03 EUR 0.91 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
566.50 GBP 5.03 GBP 0.90 %
Charts | News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
118,585.45 JPY 1,060.74 JPY 0.90 %
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Bitcoin ist am Vormittag 82.662,80 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 09:41 um 0,07 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 82.607,15 US-Dollar stand.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,1 Prozent aufweist und bei 11,00 EUR notiert.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,25 Prozent auf 63,53 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 63,69 US-Dollar.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 0,13 Prozent auf 2.490,41 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.487,20 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,62 Prozent auf 278,29 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 276,58 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Samstagvormittag lag der Ripple-Kurs bei 1,405 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,396 US-Dollar.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 0,82 Prozent auf 525,39 US-Dollar, nach 521,10 US-Dollar am Vortag.

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Cardano um 4,12 Prozent auf 0,2526 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,2426 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Stellar-Kurs geht es indes nach oben. Stellar gewinnt 1,15 Prozent auf 0,1969 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,1946 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3310 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3318 US-Dollar.

Daneben wertet Binancecoin um 09:41 auf. Es geht 0,71 Prozent auf 747,79 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 742,53 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0853 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0861 US-Dollar beziffert.

Inzwischen steigt der Solana-Kurs um 0,53 Prozent auf 109,77 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 109,19 US-Dollar wert.

Daneben wertet Avalanche um 09:41 auf. Es geht 1,84 Prozent auf 10,54 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 10,35 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt Chainlink am Samstagvormittag hinzu. Um 0,46 Prozent auf 12,87 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 12,81 US-Dollar.

Nach 1,069 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Samstagvormittag um 2,89 Prozent auf 1,100 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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