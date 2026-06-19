Krypto-Marktbericht

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Der Bitcoin-Kurs kletterte um 12:25 um 0,09 Prozent auf 64.287,03 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 64.226,14 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,7 Prozent. Bei einem Kurs von 8,03 EUR beträgt die Performance seit Auflage -12,9 Prozent.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergauf. Litecoin steigt 1,65 Prozent auf 45,23 US-Dollar, nach 44,49 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.739,52 US-Dollar) geht es um 0,30 Prozent auf 1.734,30 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 198,63 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vortag (199,71 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Sonntagmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,151 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,149 US-Dollar.

Daneben wertet Monero um 12:25 auf. Es geht 0,83 Prozent auf 322,83 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 320,17 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1622 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1631 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Stellar-Kurs um 0,87 Prozent auf 0,2141 US-Dollar. Gestern war Stellar noch 0,2160 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3263 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:25 bei 0,3267 US-Dollar.

Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergauf. Binancecoin steigt 0,47 Prozent auf 590,38 US-Dollar, nach 587,64 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0836 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:25 auf 0,0834 US-Dollar beziffert.

Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 1,28 Prozent auf 74,12 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 73,18 US-Dollar.

Indes steigt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 6,234 US-Dollar am Vortag auf 6,292 US-Dollar nach oben (0,93 Prozent).

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 0,15 Prozent auf 7,989 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 7,977 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,7115 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,7133 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

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