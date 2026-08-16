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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Sonntagmittag entwickeln

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Sonntagmittag entwickeln

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
51,251.94 CHF -18.82 CHF -0.04 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
54,467.91 EUR -8.69 EUR -0.02 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
46,566.88 GBP -17.48 GBP -0.04 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10,040,346.14 JPY 375.52 JPY 0.00 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
63,021.42 USD -2.55 USD 0.00 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,530.79 CHF 0.73 CHF 0.05 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,626.85 EUR 1.11 EUR 0.07 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,390.86 GBP 0.65 GBP 0.05 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
299,885.28 JPY 263.81 JPY 0.09 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1,882.33 USD 1.51 USD 0.08 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
494.09 CHF 0.13 CHF 0.03 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
525.10 EUR 0.25 EUR 0.05 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
448.93 GBP 0.11 GBP 0.03 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
96,793.58 JPY 64.53 JPY 0.07 %
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BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
607.56 USD 0.36 USD 0.06 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
61.24 CHF 0.00 CHF 0.01 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
65.08 EUR 0.02 EUR 0.03 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
55.64 GBP 0.00 GBP 0.00 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
11,996.21 JPY 5.47 JPY 0.05 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
75.30 USD 0.03 USD 0.04 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.81 CHF 0.00 CHF -0.16 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.86 EUR 0.00 EUR -0.14 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.74 GBP 0.00 GBP -0.17 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
159.32 JPY -0.20 JPY -0.12 %
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Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergab. Der Kurs verlor um 12:26 um 0,15 Prozent auf 62.927,70 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 63.023,97 US-Dollar gestanden hatte.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,8 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -13,0 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (44,08 US-Dollar) geht es um 0,51 Prozent auf 44,31 US-Dollar nach oben.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1.877,98 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.880,82 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,15 Prozent.

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 0,08 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 12:26 auf 203,60 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 203,44 US-Dollar wert war.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,001 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:26 bei 0,9980 US-Dollar.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert 0,76 Prozent auf 407,01 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 410,14 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1761 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,1759 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1579 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:26 auf 0,1567 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,3310 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen verliert der Binancecoin-Kurs um 0,17 Prozent auf 606,15 US-Dollar. Gestern war Binancecoin noch 607,20 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0696 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:26 bei 0,0697 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 75,14 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,17 Prozent im Vergleich zum Vortag (75,27 US-Dollar).

Daneben wertet Avalanche um 12:26 auf. Es geht 0,22 Prozent auf 6,347 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 6,333 US-Dollar stand.

Zudem gibt Chainlink am Sonntagmittag nach. Um 0,82 Prozent auf 9,389 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 9,467 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,6765 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 12:26 bei 0,6763 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com

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