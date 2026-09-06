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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Sonntagnachmittag entwickeln

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Sonntagnachmittag entwickeln

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
64,408.97 CHF -257.08 CHF -0.40 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
68,832.48 EUR 93.91 EUR 0.14 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
58,826.30 GBP -234.84 GBP -0.40 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,518,520.69 JPY 19,383.62 JPY 0.16 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
79,942.02 USD 123.78 USD 0.16 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,012.58 CHF 3.07 CHF 0.15 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,150.80 EUR 14.73 EUR 0.69 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,838.14 GBP 2.80 GBP 0.15 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
391,164.10 JPY 2,444.80 JPY 0.63 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,497.93 USD 15.61 USD 0.63 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
85.79 CHF 2.20 CHF 2.64 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
91.68 EUR 2.83 EUR 3.19 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
78.35 GBP 2.01 GBP 2.64 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
16,673.63 JPY 498.27 JPY 3.08 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
106.48 USD 3.18 USD 3.08 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
603.70 CHF -17.31 CHF -2.79 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
645.16 EUR -14.96 EUR -2.27 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
551.37 GBP -15.81 GBP -2.79 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
117,334.91 JPY -2,832.93 JPY -2.36 %
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BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
749.29 USD -18.09 USD -2.36 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.14 CHF 0.00 CHF -0.36 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.22 EUR 0.00 EUR 0.18 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.04 GBP 0.00 GBP -0.36 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
221.57 JPY 0.17 JPY 0.08 %
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Bitcoin ist am Nachmittag 79.510,45 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 17:11 um 0,39 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 79.818,24 US-Dollar stand.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,2 Prozent aufweist und bei 10,35 EUR notiert.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,67 Prozent auf 54,30 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 54,67 US-Dollar.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach unten. Ethereum verliert 0,28 Prozent auf 2.475,38 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.482,32 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,85 Prozent auf 254,75 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 256,94 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,406 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,414 US-Dollar.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergab. Monero sinkt 4,84 Prozent auf 527,16 US-Dollar, nach 553,95 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2190 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,2171 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1833 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit kann Tron Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Tron-Kurs um 0,34 Prozent auf 0,3352 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,3340 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet Binancecoin um 17:11 ab. Es geht 3,17 Prozent auf 743,07 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 767,38 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0899 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,0884 US-Dollar beziffert.

Inzwischen steigt der Solana-Kurs um 2,07 Prozent auf 105,43 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 103,29 US-Dollar wert.

Daneben wertet Avalanche um 17:11 ab. Es geht 0,05 Prozent auf 7,592 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 7,595 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt Chainlink am Sonntagnachmittag hinzu. Um 0,84 Prozent auf 12,15 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 12,05 US-Dollar.

Nach 0,7975 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Sonntagnachmittag um 1,36 Prozent auf 0,7867 US-Dollar gesunken.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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