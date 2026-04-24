DAX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Tesla, Commerzbank, Newmont im Fokus
Trotz starker Performance der AMD-und Intel-Aktien: Experte hat einen anderen Favoriten
Wie viel Anleger mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten
Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln

26.04.26 09:48 Uhr
Kryptokurse am Sonntagvormittag.

BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
61.394,2140 CHF 470,7464 CHF 0,77%
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
66.532,0098 EUR 321,8104 EUR 0,49%
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
57.793,7090 GBP 443,1631 GBP 0,77%
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12.430.528,4012 JPY 60.125,5379 JPY 0,49%
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
77.995,4723 USD 377,2583 USD 0,49%
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.834,6037 CHF 14,3376 CHF 0,79%
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.988,1331 EUR 9,9105 EUR 0,50%
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.727,0121 GBP 13,4974 GBP 0,79%
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
371.453,4584 JPY 1.851,6283 JPY 0,50%
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.330,6884 USD 11,6181 USD 0,50%
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
68,1440 CHF 0,5191 CHF 0,77%
SOL/EUR (Solana-Euro)
73,8466 EUR 0,3535 EUR 0,48%
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
64,1476 GBP 0,4887 GBP 0,77%
SOL/JPY (Solana-Yen)
13.797,1594 JPY 66,0521 JPY 0,48%
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
86,5704 USD 0,4144 USD 0,48%
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,1234 CHF 0,0053 CHF 0,48%
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,2175 EUR 0,0023 EUR 0,19%
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,0576 GBP 0,0050 GBP 0,48%
XRP/JPY (Ripple-Yen)
227,4649 JPY 0,4308 JPY 0,19%
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,4272 USD 0,0027 USD 0,19%
DOGE/CHF (Dogecoin-Schweizer Franken)
0,0774 CHF 0,0005 CHF 0,59%
DOGE/EUR (Dogecoin-Euro)
0,0839 EUR 0,0003 EUR 0,31%
DOGE/GBP (Dogecoin-Britische Pfund)
0,0729 GBP 0,0004 GBP 0,59%
DOGE/JPY (Dogecoin-Yen)
15,6798 JPY 0,0478 JPY 0,31%
Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag geklettert. Um 09:41 stieg der Bitcoin-Kurs um 0,47 Prozent auf 77.984,91 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 77.618,21 US-Dollar gehandelt worden war.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,3 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 6,9 Prozent.

Währenddessen wird Litecoin bei 56,27 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vortag (56,04 US-Dollar).

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,45 Prozent auf 2.329,48 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2.319,07 US-Dollar.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 0,02 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:41 auf 453,17 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 453,28 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit kann Ripple Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Ripple-Kurs um 0,21 Prozent auf 1,427 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,425 US-Dollar an der Tafel.

Zudem legt Monero zu. Um 1,78 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 09:41 auf 379,28 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 372,65 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2514 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2502 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1701 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3240 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3240 US-Dollar.

Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergauf. Binancecoin steigt 0,43 Prozent auf 631,38 US-Dollar, nach 628,70 US-Dollar am Vortag.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0985 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0981 US-Dollar.

Zudem gewinnt Solana am Sonntagvormittag hinzu. Um 0,39 Prozent auf 86,49 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 86,16 US-Dollar.

Daneben steigt Avalanche um 0,59 Prozent auf 9,420 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 9,365 US-Dollar.

Währenddessen wird Chainlink bei 9,407 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vortag (9,346 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich Sui kaum. Am Sonntagvormittag lag der Sui-Kurs bei 0,9441 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,9386 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

