Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln
Kryptokurse am Sonntagvormittag.
Werte in diesem Artikel
Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag geklettert. Um 09:41 stieg der Bitcoin-Kurs um 0,47 Prozent auf 77.984,91 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 77.618,21 US-Dollar gehandelt worden war.
Währenddessen wird Litecoin bei 56,27 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vortag (56,04 US-Dollar).
Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,45 Prozent auf 2.329,48 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2.319,07 US-Dollar.
Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 0,02 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:41 auf 453,17 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 453,28 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit kann Ripple Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Ripple-Kurs um 0,21 Prozent auf 1,427 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,425 US-Dollar an der Tafel.
Zudem legt Monero zu. Um 1,78 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 09:41 auf 379,28 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 372,65 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2514 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2502 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1701 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3240 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3240 US-Dollar.
Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergauf. Binancecoin steigt 0,43 Prozent auf 631,38 US-Dollar, nach 628,70 US-Dollar am Vortag.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0985 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0981 US-Dollar.
Zudem gewinnt Solana am Sonntagvormittag hinzu. Um 0,39 Prozent auf 86,49 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 86,16 US-Dollar.
Daneben steigt Avalanche um 0,59 Prozent auf 9,420 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 9,365 US-Dollar.
Währenddessen wird Chainlink bei 9,407 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vortag (9,346 US-Dollar).
In der Zwischenzeit bewegt sich Sui kaum. Am Sonntagvormittag lag der Sui-Kurs bei 0,9441 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,9386 US-Dollar.Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com