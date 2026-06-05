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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln

07.06.26 09:48 Uhr
Bitcoin & Co. aktuell: Wie sich Kryptowährungen am Vormittag entwickeln | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Sonntagvormittag am Kryptomarkt.

Werte in diesem Artikel
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Am Sonntagvormittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 09:41 kletterte Bitcoin um 2,13 Prozent auf 62.189,50 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (62.189,50 US-Dollar).

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,8 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -10,9 Prozent.

Nach 41,30 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Sonntagvormittag um 1,52 Prozent auf 41,93 US-Dollar gestiegen.

Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 2,71 Prozent auf 1.611,18 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 1.568,63 US-Dollar.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergauf. Bitcoin Cash steigt 3,77 Prozent auf 225,47 US-Dollar, nach 217,28 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird Ripple bei 1,133 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 3,66 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,093 US-Dollar).

Daneben wertet Monero um 09:41 auf. Es geht 3,31 Prozent auf 305,42 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 295,63 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1571 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 09:41 auf 0,1620 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2090 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2126 US-Dollar.

Mit dem Tron-Kurs geht es indes nach oben. Tron gewinnt 1,31 Prozent auf 0,3281 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,3239 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Binancecoin-Kurs 2,51 Prozent stärker bei 588,96 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 574,53 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0846 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Solana-Kurs 4,43 Prozent stärker bei 64,90 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 62,15 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 2,08 Prozent auf 6,807 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 6,668 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 4,20 Prozent auf 7,704 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 7,393 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Sui bei 0,7539 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 4,88 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,7188 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com