Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Samstagvormittag um 0,38 Prozent auf 63.770,87 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 63.531,82 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,7 Prozent aufweist und bei 8,02 EUR notiert.

Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,93 Prozent auf 43,45 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 43,05 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 1.672,20 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.664,43 US-Dollar).

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 206,97 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,51 Prozent im Vergleich zum Vortag (201,91 US-Dollar).

Indes steigt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,132 US-Dollar am Vortag auf 1,141 US-Dollar nach oben (0,78 Prozent).

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 352,32 US-Dollar am Vortag auf 343,90 US-Dollar nach unten (2,39 Prozent).

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1698 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,1732 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1899 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1881 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3154 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3153 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Binancecoin-Kurs um 0,10 Prozent auf 602,79 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 603,39 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0859 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0870 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Solana-Kurs 0,67 Prozent stärker bei 67,20 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 66,75 US-Dollar.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach oben. Avalanche gewinnt 1,46 Prozent auf 6,657 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 6,561 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gewinnt Chainlink am Samstagvormittag hinzu. Um 1,17 Prozent auf 7,945 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 7,853 US-Dollar.

Daneben wertet Sui um 09:41 auf. Es geht 1,69 Prozent auf 0,7630 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,7503 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net

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