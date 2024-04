Bitcoin Flash Crash: Fast eine Milliarde Dollar liquidiert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Unbeständigkeit des Kryptowährungsmarktes zeigt sich erneut in dramatischer Weise. Noch vor weniger als einem Tag schien es, als ob Bitcoin, die führende Kryptowährung gemessen an der Marktkapitalisierung, auf dem Weg zu einem neuen historischen Höchststand sei. Doch binnen kurzer Zeit kam es zu einem drastischen Kurseinbruch, bei dem der Preis von Bitcoin um mehrere tausend Dollar fiel. Mittlerweile hat sich die Lage etwas beruhigt, doch wurden in diesem Zuge gehebelte Long-Positionen im Wert von mehreren hundert Millionen Dollar liquidiert.

Über 800 Millionen Dollar liquidiert

Nach einer monatelangen Phase, in der die Kryptowährungen stetig zulegten, ist im April die Volatilität wieder gestiegen. Investoren müssen nun erneut mit erheblichen Preisschwankungen rechnen und Nerven bewahren und können nicht länger täglich neue Rekordhochs erwarten. Viele hatten sich bereits mit gehebelten Long-Positionen auf das bevorstehende Halving vorbereitet, doch das erwies sich als verfrüht. Allein in den letzten 24 Stunden wurden Positionen im Wert von 855 Millionen Dollar liquidiert.

JUST IN: $855 million liquidated from the crypto market in the past 24 hours. — Watcher.Guru (@WatcherGuru) April 12, 2024

Man könnte meinen, dass es einmal mehr die Spot Bitcoin ETFs sind, die an Performance einbüßen, das ist aber scheinbar nicht der Fall. Grayscale hat verdächtig wenig abverkauft und BlackRock hat zugeschlagen, sodass unterm Strich deutlich mehr Kapital in den Markt gespült wurde als abgezogen wurde.

In der Preiszone um 65.000 Dollar fand der Bitcoin-Kurs eine Unterstützung und ist mittlerweile wieder auf 67.000 Dollar angestiegen. Es bleibt jedoch unsicher, ob die Korrekturphase sich über das Wochenende und die folgende Woche fortsetzen wird. Das bevorstehende Halving nächste Woche wird seine Auswirkungen auf den Markt nicht sofort entfalten. Eine Marktrallye könnte noch einige Wochen auf sich warten lassen. Auch viele Altcoins haben bedeutende Wertverluste erlebt, während gleichzeitig die Nachfrage nach dem neuen 99Bitcoins stark zunimmt.

Anleger interessieren sich zunehmend für 99Bitcoins

99Bitcoins ist eine neue Kryptowährung, die derzeit noch im Vorverkauf angeboten wird. Die Nachfrage war von Beginn an hoch, und es wurden schnell Token im Wert von mehr als 200.000 Dollar verkauft. Bereits im Presale wird der Preis für die $99BTC-Token mehrmals erhöht, was den frühen Investoren schon vor dem offiziellen Handelsbeginn an den Börsen Buchgewinne beschert.

(99BTC Token-Vorverkauf – Quelle: 99Bitcoins Website)

Die 99BTC-Token bieten ihren Inhabern nicht nur exklusiven Zugang zu Lernmaterialien und Trading-Signalen nach deren Einführung, sondern verfügen auch über eine Staking-Funktion, die überdurchschnittliche Renditen verspricht. Das hat dazu geführt, dass ein Großteil der bisher verkauften Token bereits in den Staking-Pool eingebracht wurde, wodurch das Angebot beim Handelsstart knapp wird, sodass eine Kursexplosion nach dem Launch sehr wahrscheinlich ist. Analysten gehen davon aus, dass der Kurs um mehr als das 10-fache steigen könnte.

