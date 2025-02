Bitcoin gibt Gewinn komplett ab - Zoll-Unsicherheit belastet allgemeine Stimmung

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Freitag im späteren Handelsverlauf seinen zuvor erzielten Gewinn komplett abgegeben. Zuletzt kostete er noch gut 96.000 US-Dollar und damit in etwa soviel wie in der vergangenen Nacht. Nach Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten war der Bitcoin zunächst bis über 100.000 Dollar geklettert. Analyst Timo Emden von Emden Research zufolge hofften Investoren, dass ein überraschend starker Rückgang beim Stellenaufbau die US-Notenbank Fed bewegen könnte, die Zinsen weiter zu senken. Das stützt Anlagen wie den Bitcoin, die keine Marktzinsen abwerfen.

Im Verlauf lasteten aber immer mehr neu entfachte Zollsorgen. Allgemein wurde die Stimmung an den Kapitalmärkten von Aussagen des US-Präsidenten belastet. Donald Trump kündigte für die kommende Woche neue Zollentscheidungen an, die "jeden" betreffen würden./he/ck