Bitcoin im Verlauf deutlich erholt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Dienstag im Handelsverlauf seine frühen Verluste abgeschüttelt. Zuletzt kostete er knapp 107.000 US-Dollar. Am Morgen hatte der Kurs noch bei rund 101.500 US-Dollar gelegen, nachdem er vor der Amtseinführung von Donald Trump am Montagvormittag auf knapp 109.400 Dollar und damit einen Rekord geklettert war.

Wer­bung

EUR/USD und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/USD mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Der Bitcoin hat seit der Wahl von Trump im November deutlich zugelegt, nachdem er davor monatelang zwischen 50.000 und 70.000 Dollar gependelt hatte. Trump versprach, die Regulierungen für Kryptowährungen zu lockern. Außerdem ist er für eine nationale Bitcoin-Reserve der USA. Insgesamt befindet sich der Bitcoin seit zwei Jahren im Aufwärtstrend. Anfang 2023 hatte ein Bitcoin noch weniger als 20.000 Dollar gekostet./he/edh