Bitcoin Kurs Prognose 2023: Der Himmel fällt oder die goldene Zukunft?

Verpassen Sie nicht die tiefgehenden Betrachtung der Bitcoin-Prognose 2023: Steht der Himmel am Krypto-Horizont in Flammen oder erleben wir den Beginn einer goldenen Ära? Während einige eine düstere Zukunft voller regulatorischer Kämpfe, wie dem Krypto-Krieg der SEC gegen etwa Binance und Coinbase, vorhersagen, sehen andere einen glänzenden Aufschwung, der durch unterschiedliche Gründe getrieben wird. In diesem Artikel nehmen wir Sie mit auf eine Reise durch die verschiedenen Faktoren, die den Preis von Bitcoin im Jahr 2023 prägen könnten. Machen Sie sich bereit, die Höhen und Tiefen des Bitcoin-Preises zu erkunden und zu entscheiden, welches Szenario Sie für das Wahrscheinlichste halten.

SEC-Krypto-Krieg gegen Binance und Coinbase: Auswirkungen auf Bitcoin und die Zukunft der Kryptowährungen

Inmitten eines zunehmenden regulatorischen Drucks haben die amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) ihre Bemühungen im Krypto-Krieg intensiviert und Coinbase und Binance, zwei der weltweit größten Krypto-Börsen, verklagt. Die SEC wirft beiden Börsen vor, ihre Regeln verletzt zu haben, indem sie Krypto-Assets handelten, die als Wertpapiere gelten und daher registriert sein sollten.

Es geht um mindestens 13 Krypto-Assets bei Coinbase und 12 Coins bei Binance. Zu den als Wertpapiere eingestuften Kryptowährungen gehören einige populäre Tokens wie Solana, Cardano und Polygon.

Diese Entwicklungen haben unweigerlich Auswirkungen auf den Bitcoin-Preis. Einerseits könnte die erhöhte regulatorische Aufmerksamkeit die Anleger abschrecken und dadurch zu einem Preisverfall führen, da viele Investoren den regulatorischen Risiken aus dem Weg gehen könnten.

Andererseits könnte sie aber auch zu einer Flucht in den „sicheren Hafen“ Bitcoin führen, da dieser im Vergleich zu vielen anderen Kryptowährungen eine weitaus stärkere Legitimität und Akzeptanz genießt. Bitcoin könnte auch von einer möglichen „Bereinigung“ des Krypto-Marktes profitieren, bei der nur die stabilsten und regulierungsfreundlichsten Kryptowährungen überleben.

Langfristige Bitcoin-Investoren, Wal-Aktivitäten und Bitcoin-Mining

Das Verhalten der Bitcoin-Großinvestoren, oft als „Wale“ bezeichnet, kann einen erheblichen Einfluss auf den Bitcoin-Preis haben. Denn ihre Kauf- und Verkaufsentscheidungen können den Markt stark beeinflussen. Aktuelle Daten deuten darauf hin, dass viele Wale trotz der Volatilität weiterhin Bitcoin akkumulieren. Das bedeutet, dass sie trotz der Unsicherheiten durch die Geldpolitik und den vorherrschenden Marktbedingungen weiterhin an das langfristige Potenzial von Bitcoin glauben. Diese Aktivität könnte als bullisches Signal interpretiert werden und darauf hindeuten, dass eine Aufwärtsbewegung bevorsteht.

As #altcoin madness has ensued, there quietly is a #bullish divergence between #Bitcoin's accumulating whales and falling price. With whale holdings moving up by ~1K $BTC per day while prices fall, there is reason to believe a strong rebound can occur. https://t.co/Ol0cK5VhPE pic.twitter.com/FeHPqqJx7o — Santiment (@santimentfeed) June 11, 2023

Ebenso spielt Bitcoin-Mining eine wichtige Rolle in der Krypto-Ökonomie und kann sich auf den Preis von Bitcoin auswirken. Bei diesen wurde laut Glassnode am 11. Juni die drittgrößten Transfers zu Kryptobörsen verzeichnet. Das Volumen von 70,8 Mio. $ könnte dabei auf weitere Abverkäufe des Bitcoins hindeuten.

Across the past week, #Bitcoin Miners have been sending a significant amount of coins to Exchanges, with the largest inflow equal to $70.8M.



This is the 3rd largest inflow on record, -$30.2M less than the peak inflow of $101M recorded during the primary bull market of 2021. pic.twitter.com/w4fNFMcxr4 — glassnode (@glassnode) June 11, 2023

Einfluss des anstehenden FOMC-Treffens auf den Bitcoin-Preis

Im Vorfeld des bevorstehenden Treffens des Federal Open Market Committee (FOMC) ist die gesamte Krypto-Community gespannt und beobachtet die Entwicklungen aufmerksam. Das FOMC-Treffen könnte potenziell erhebliche Auswirkungen auf den Bitcoin-Preis haben, da dort wichtige Entscheidungen bezüglich der Geldpolitik der USA getroffen werden.

Die Zinssätze und die Inflation spielen eine entscheidende Rolle bei der Preisbestimmung von Bitcoin. Bei den bisherigen Treffen hat das FOMC Hinweise auf eine mögliche Straffung der Geldpolitik und eine Erhöhung der Zinssätze gegeben. Sollte dies in der nahen Zukunft tatsächlich geschehen, könnte es den Preis von Bitcoin negativ beeinflussen. Höhere Zinssätze machen risikoreichere Anlagen wie Bitcoin weniger attraktiv, da sicherere Anlagen wie Staatsanleihen höhere Renditen bieten würden.

Zudem könnte eine Veränderung der Inflationsaussichten die Anlegerstimmung und damit auch den Bitcoin-Preis beeinflussen. Bitcoin wird oft als eine Art „digitales Gold“ und als Absicherung gegen Inflation angesehen. Dennoch ist Bitcoin dieser Rolle zuletzt nicht gerecht geworden und hängt wie die Aktienmärkte am billigen Geld. Daher sollte eine niedrigere Inflationsrate eher eine frühere Umkehr zu einer akkommodierenden Geldpolitik anzeigen. Dies würde dann große Geldmengen ins Finanzsystem pumpen und die Assetpreisinflation sowie somit Bitcoin hochtreiben.

Der bullishe Blick auf Bitcoin

Einige bekannte Namen der Finanzbranche sind optimistisch, was die Aussichten für Bitcoin im Jahr 2023 betrifft. Gestützt auf Aspekte wie die zunehmende Mainstream-Akzeptanz von Kryptowährungen und die Robustheit des Netzwerks glauben diese Experten, dass Bitcoin weiterhin starke Preisanstiege verzeichnen könnte.

Cathie Wood, die Gründerin und CEO von ARK Invest, hat sogar vorhergesagt, dass der Preis für Bitcoin bis zum Ende des Jahres 2023 auf unglaubliche 500.000 Dollar steigen könnte. Zudem prognostiziert die globale Bank Standard Chartered, dass Bitcoin bis 2023 auf 100.000 Dollar steigen könnte.

Auch der russische Milliardär und Risikokapitalgeber Tim Draper ist bullish für Bitcoin und prognostiziert, dass der Preis bis Ende 2023 auf 250.000 Dollar steigen wird. Damit sind sie nicht allein. Experten auf der ganzen Welt teilen ihre bullishe Stimmung.

Die Bären kommen – Bearish Bitcoin Prognosen

Jedoch gibt es auch eine Reihe von Experten, die eine weniger optimistische Ansicht haben und glauben, dass Bitcoin in naher Zukunft fallen könnte.

Veteranen-Investor Mark Mobius, Gründer von Mobius Capital Partners, hat bereits einen massiven Fall für 2022 vorhergesagt und gesagt, dass Bitcoin sogar auf den Bereich von 10.000 Dollar fallen könnte.

Einige Analysten glauben, dass steigende Zinssätze und eine straffere Geldpolitik Bitcoin daran hindern könnten, in naher Zukunft stark zu rebounden.

Bitcoin Kurs Prognose 2023

Nachdem Bitcoin am 12. Juni den vertikalen Widerstand nachhaltig durchbrochen hat, konnte BTC in der letzten Rallye das Niveau noch nicht wieder testen. Stattdessen zeigt die größte Kryptowährung aufgrund des Krypto-Kriegs der SEC sowie den Angriffen auf viele Kryptobörsen und Coins eine Schwäche. Eine Korrektur scheint wahrscheinlich, bevor es zu weiteren Kursanstiegen kommt. In diesem Zusammenhang sind Preise von 21.524 $ und 18.500 $ gut möglich. Aber auch Abverkäufe bis auf 10.000 $ sind nach Charttechnik nicht unrealistisch. Für die Fortsetzung des Aufwärtstrends müsste mindestens das 61,8er-Fibonacci-Level bei 28.287 $ nachhaltig überwunden werden.

Die endgültige Antwort? Nur die Zeit wird es zeigen

Die Prognose von Bitcoin hängt von variablen Faktoren wie Börsenreaktionen, SEC-Entscheidungen, globalen Wirtschaftsbedingungen und Bitcoin-Mining ab. Es gibt viele verschiedene Ansichten und Prognosen über Bitcoin, einige sind bullish, andere bearish. Nur die Zeit wird zeigen, wohin Bitcoin als Nächstes geht. Bitcoin, bekannt für seine resiliente Natur, hat ein großes Potenzial für Comebacks. Trotz wiederholter Vorhersagen, dass die Bitcoin-Blase bald platzen wird, bleibt der Vorzeige-Kryptowährung bei vielen beliebt und hat Anlegern über die Zeit beträchtliche Gewinne beschert.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.