Bitcoin Kurs Prognose: 80.000 Dollar bis zum Halving?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die goldenen Zeiten am Kryptomarkt sind wieder da. Nachdem Bitcoin in dieser Woche bereits eine Achterbahnfahrt hinter sich hat, ist der Kurs gestern erstmals auf über 70.000 Dollar gestiegen. Damit sind auch diejenigen wieder in der Gewinnzone, die beim Hype im Jahr 2021 am vorherigen Allzeithoch eingestiegen sind. Die Regeln, die am digitalen Währungsmarkt bisher gegolten haben, wurden damit außer Kraft gesetzt. In der Vergangenheit ist es immer erst nach dem Halving zu neuen Höchstständen gekommen. Nun spekulieren Anleger bereits darauf, wie weit der Kurs bis zu diesem Ereignis noch steigen kann. Die 80.000 Dollar Marke könnte durchaus noch erreicht werden.

36 Tage bis zum Halving

Das Bitcoin Halving war bisher immer das wichtigste Ereignis im Krypto-Universum. Dabei werden die Belohnungen, die Bitcoin Miner erhalten, wenn sie einen neuen Block validieren, halbiert, wodurch auch die Ausgaberate neuer Bitcoin halbiert wird. Bisher hat das Halving immer eine Rallye in den anderthalb Jahren danach ausgelöst, bei der stets neue Höchststände bei Bitcoin und den meisten Altcoins erreicht wurden. Zur Halbierung der Blockbelohnungen kommt es nach jedem 210.000. Block, der an die Bitcoin Blockchain angehängt wird, was in etwa alle vier Jahre der Fall ist. In 36 Tagen ist es wieder soweit.

(Bitcoin Halving Countdown – Quelle: Nicehash)

Die Tatsache, dass Bitcoin bereits in dieser Woche ein neues Allzeithoch erreicht hat, setzt alle Regeln, die man bisher angewendet hat, außer Kraft. Noch nie ist es schon vor dem Halving zu einem neuen Allzeithoch gekommen. Die größten Kurstreiber, der dafür verantwortlich sind, dürften wohl die Spot Bitcoin ETFs sein, die alle Erwartungen übertreffen.

80.000 Dollar durch Spot Bitcoin ETFs?

In diesem Jahr gibt es gleich mehrere wichtige Ereignisse, die sich extrem bullish auf den Kurs auswirken können, weshalb Experten davon ausgehen, dass der Kurs in den nächsten anderthalb Jahren auf bis zu 500.000 Dollar steigen könnte. Neben dem Halving wurden heuer auch die Spot Bitcoin ETFs in den USA zugelassen, womit das digitale Gold endgültig an der Wall Street angekommen ist. Seitdem kennt der Kurs nur noch eine Richtung.

This is #Bitcoin's chart after ETF approval



3 weeks of the price going straight up



Stop trying to time the market



Just buy Bitcoin at any price, and you'll eventually be ahead



Study how money works whenever you feel like selling your Bitcoin



If the price dumps to $3k, I'll… pic.twitter.com/dy5HCjc0O2 — Rajat Soni, CFA (@rajatsonifnance) March 9, 2024

Durch die börsengehandelten Fonds wird es auch institutionellen Anlegern leicht möglich, in die Kryptowährung zu investieren. Seit der Zulassung im Januar fließen täglich hunderte Millionen Dollar in Bitcoin. An einigen Tagen wurden bereits mehr als 10 mal so viel Bitcoin von den ETF-Emittenten gekauft, als an einem Tag geschürft werden. Ein Effekt, der sich nach dem Halving noch verstärkt, wenn die Nachfrage bis dahin so hoch bleibt.

Steigende Kurse führen zu immer weiter steigender Nachfrage, sodass die Chancen gut stehen, dass es noch eine Zeit lang so weitergehen kann. Ob die optimistischen Prognosen von 500.000 Dollar pro Bitcoin bis Ende 2025 eintreten werden, wird sich erst zeigen. Die 100.000 Dollar Marke bis Jahresende scheint aber fast schon unausweichlich zu sein, wobei auch 80.000 Dollar bis Mitte April durchaus möglich sind. Wem der Einstieg beim aktuellen Niveau dennoch zu riskant erscheint, der findet zahlreiche Alternativen am Markt, wobei Anleger derzeit vermehrt auf den neuen Green Bitcoin ($GBTC) setzen.

Jetzt mehr über Green Bitcoin erfahren.

Über 2,5 Millionen Dollar für Green Bitcoin

Bei Green Bitcoin ($GBTC) handelt es sich um eine neue Kryptowährung, die durch den Namen sowohl von der Bekanntheit von Bitcoin profitiert, aber als ERC-20-Token die Vorteile der Ethereum Blockchain mit sich bringt. Damit vereint Green Bitcoin das Beste aus zwei Welten, weshalb Analysten davon ausgehen, dass der $GBTC-Kurs nach dem Launch durch die Decke gehen könnte. Aktuell befindet sich $GBTC noch in der Vorverkaufsphase, wobei Anleger die Möglichkeit haben, zum günstigen Fixpreis einzusteigen. Innerhalb kürzester Zeit wurden bereits Token im Wert von über 2,5 Millionen Dollar verkauft.

(Green Bitcoin Token-Vorverkauf – Quelle: Green Bitcoin)

Frühe Käufer haben den Vorteil, dass der Preis noch während des Presales mehrfach angehoben wird, wodurch sich bis zum Listing an den Kryptobörsen bereits ein Buchgewinn ergibt. Aufgrund der hohen Nachfrage während des Vorverkaufs könnte es nach dem Listing an den Kryptobörsen, sobald der Presale abgeschlossen ist, schnell zu einer Kurssteigerung von weit mehr als 1.000 % kommen. Die nächste Preiserhöhung findet bereits in 4 Tagen statt, wovon diejenigen, die vorher einsteigen, bereits profitieren können.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $GBTC im Presale kaufen.









Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.