Bitcoin Kurs Prognose: Bringt eine Zinspause der Fed heute Erholung für den BTC-Kurs oder ist dieser Coin die bessere Wahl?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es ist wieder soweit. Nachdem gestern der CPI-Report (Verbraucherpreisindex) in den USA veröffentlicht wurde, kommt es heute zum nächsten Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve. Beobachter erwarten, nachdem die Zahlen zur Inflation gestern besser ausgefallen sind als erwartet, dass die Währungshüter eine Pause bei den Zinsanpassungen einlegen werden. Das könnte einen bullischen Impuls für Bitcoin und den restlichen Kryptomarkt liefern, der dringend nötig wäre, da der Markt in den letzten Wochen unter starkem Druck steht. Während es bei den meisten Top-Coins im Juni zu teils erheblichen Verlusten gekommen ist, steigt Wall Street Memes ($WSM) unaufhörlich. Ist es an der Zeit, umzusteigen?

Die Inflation in den USA ist im Mai deutlich zurückgegangen. Von 4,9 % im April ist der Wert im Mai auf 4 % gesunken. Analysten haben einen Wert von 4,1 % erwartet. Damit ist die Inflation sogar stärker als erwartet eingedämmt worden. Auch die Kerninflation, bei der stark schwankende Preise wie die von Energie und Lebensmitteln ausgeblendet sind, ist wie erwartet von 5,3 auf 5,1 % zurückgegangen. Damit hat die US-Notenbank Federal Reserve die besten Voraussetzungen, um heute eine Pause bei den Zinsanpassungen einzulegen, wie es von der Mehrheit der Marktteilnehmer auch erwartet wird.

Gestern ist mit dem Bekanntwerden der Inflationszahlen eine bullische Reaktion am Kryptomarkt allerdings noch ausgeblieben. Im Gegenteil, der Bitcoin-Kurs und der gesamte Kryptomarkt haben sogar leicht nachgegeben. Ein eher untypisches Bild. Allerdings ist es auch nichts Neues, dass viele den Handel in den Tagen vor dem Zinsentscheid aussetzen, um ihr Portfolio nicht unnötig starken Schwankungen auszusetzen.

Nach der Bekanntgabe des Zinsentscheids dürfte es schnell zu erhöhtem Handelsvolumen kommen. Ein Anstieg wäre auch wichtig, da der BTC-Kurs seit den Klagen der SEC gegen Binance und Coinbase nicht mehr wirklich weit von seinem Tief bei rund 25.450 Dollar weg gekommen ist. Wird dieser Wert erneut unterschritten, könnte auch die psychologisch wertvolle 25.000 Dollar Marke unterschritten werden, was ein stark bärisches Signal wäre.

Bringt die Fed heute dagegen Entlastung und stellt vielleicht sogar schon erste Zinssenkungen für die zweite Jahreshälfte in Aussicht, könnte das den Bitcoin-Kurs beflügeln. Dabei wäre es wichtig, wieder über den Bereich von 27.200 Dollar aufzusteigen, da sich hier inzwischen ein starker Widerstand gebildet hat, der ohne einen Impuls wie den Zinsentscheid wahrscheinlich nicht mehr so leicht überschritten werden kann. Heute wäre eine gute Gelegenheit dafür.

Um zurück auf 27.200 Dollar zu kommen, wäre vom aktuellen Preisniveau bei 25.893 Dollar aus ein Anstieg um mehr als 4,6 % nötig. Aktuell bewegt sich der Bitcoin-Kurs zwischen dem EMA100 und dem EMA200, wobei der 200er-EMA als Unterstützungslinie bei aktuell 25.289 Dollar auftritt, während der EMA100 bei 26.469 Dollar als Widerstand den Kurs schon mehrfach abgewiesen hat. Für ein Comeback auf 27.200 Dollar müsste neben dem EMA100 auch der EMA50 bei 26.974 Dollar überwunden werden, was sich auch nochmal als schwierig erweisen könnte.

Alle Augen sind also heute auf die USA und die Notenbank gerichtet. Erst nach der Verkündung heute Abend wird es möglich sein, genauer abzuschätzen, wie sich der Bitcoin-Kurs weiter entwickeln wird. Währenddessen suchen im Bereich der Meme-Coins Anleger immer noch nach dem nächsten Pepe Coin, der innerhalb kurzer Zeit eine Marktkapitalisierung von mehr als einer Milliarde Dollar erreichen kann. Mit Wall Street Memes ($WSM) könnte dieser lang ersehnte Meme-Coin gefunden sein.

Wall Street Memes stellt alles bisher dagewesene in den Schatten

Wer sich mit Meme-Coins befasst, der weiß, dass diese ausschließlich von der Community angetrieben werden. Die Token erfüllen keinen Zweck und verfolgen kein größeres Ziel, es geht um Spekulation und Gemeinschaft. Gelingt es, einen Hype um einen Meme-Coin zu entfachen, kann dieser innerhalb kürzester Zeit um ein Vielfaches ansteigen. Geschichten von Kleinanlegern, die durch Meme-Coins mehr oder weniger über Nacht zu Millionären wurden, gibt es inzwischen genug.

Natürlich weiß man nie vorher, welcher unter den zahlreichen Meme-Coins der Nächste sein wird, dem es gelingt, einen derartigen Anstieg hinzulegen. Bei Wall Street Memes deutet allerdings alles darauf hin. Die Herausgeber sind in der Szene extrem bekannt und haben bereits 2021 eine 10.000 Stück NFT-Kollektion herausgebracht, die in wenigen Minuten ausverkauft war und Millionen von Dollar eingebracht hat.

Das ist auch kein Wunder, da die Social Media-Accounts hinter Wall Street Memes ($WSM) auf mehr als eine Million Follower kommen. In einer Welt, in der Community King ist, könnte das ein starkes Indiz dafür sein, dass mit $WSM tatsächlich der nächste PEPE gefunden sein könnte. Der Vorverkauf der $WSM-Token deutet ebenfalls daraufhin und steuert nach weniger als 3 Wochen bereits auf die 7 Millionen Dollar Marke zu.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.