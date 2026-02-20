Bitcoin Kurs Prognose: „BTC ist tot“ - das könnte jetzt passieren

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am heutigen Samstag sehen wir eine leicht positive Bewegung am Kryptomarkt. Bitcoin steigt wieder über 68.000 US-Dollar und konsolidiert damit weiterhin eher am oberen Ende der seit Wochen dominierenden Range zwischen 60.000 und 72.000 US-Dollar.

Trotz dieser Stabilisierung bleibt das Gesamtbild angeschlagen: Vom Allzeithoch ist Bitcoin noch immer mehr als 40 % entfernt. Das Sentiment verharrt im Bereich extremer Angst – viele Marktteilnehmer sind vorsichtig, teilweise resigniert. Genau in dieser Phase rückt nun ein Indikator in den Fokus, der in der Vergangenheit immer wieder antizyklische Signale lieferte.

Google Trends zeigt Extremwerte: „Bitcoin is dead“ als Kontraindikator?

Der folgende Analyst verweist aktuell auf einen bemerkenswerten Screenshot von Google Trends: Der Suchbegriff „Bitcoin is dead“ erreicht erneut außergewöhnlich hohe Werte – teilweise nahe historischer Extremstände. Dieses Phänomen trat in der Vergangenheit vor allem in Phasen starker Korrekturen auf, etwa nach massiven Abverkäufen oder während ausgeprägter Bärenmärkte.

GOOGLE SEARCHES FOR “BITCOIN IS DEAD” JUST HIT ATHs.



This is the HIGHEST level since the FTX crash.



The generational rally is starting now. pic.twitter.com/EMkkC4scEq — Rekt Fencer (@rektfencer) February 20, 2026

Psychologisch ist das gut erklärbar: Wenn Zweifel und Kapitulation dominieren, suchen viele Menschen nach Bestätigung ihrer Skepsis. Die steigende Nachfrage nach dem Begriff „Bitcoin is dead“ reflektiert also weniger eine fundamentale Neubewertung als vielmehr emotionale Erschöpfung. Historisch betrachtet waren genau solche Phasen häufig Wendepunkte oder zumindest attraktive Akkumulationszonen für langfristig orientierte Investoren.

Natürlich ist ein Google-Trends-Signal kein Garant für steigende Kurse. Doch als Stimmungsbarometer kann es Extrempunkte sichtbar machen. Wenn die öffentliche Wahrnehmung so negativ ist, dass selbst das „Ende“ der größten Kryptowährung diskutiert wird, spricht das oft für ein fortgeschrittenes Stadium der Angst. In Kombination mit der stabilen Range zwischen 60.000 und 72.000 US-Dollar könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass der Markt zumindest kurzfristig eine Bodenbildung versucht.

Neue Nachfrage als Schlüssel: Kann Bitcoin Layer 2 den nächsten Impuls liefern?

Langfristig entscheidet jedoch nicht das Sentiment allein, sondern die Nachfrage. Genau hier lag zuletzt die Schwäche: Es fehlten frische Narrative und neue Kapitalzuflüsse. Eine mögliche Antwort darauf könnte die verstärkte Adaption von Bitcoin Layer-2-Technologien sein.

Layer-2-Lösungen erweitern das Basisnetzwerk von Bitcoin, ohne dessen Sicherheit zu kompromittieren. Transaktionen werden effizienter, günstiger und programmierbarer – ein entscheidender Schritt, um neue Anwendungsfelder wie DeFi, Gaming oder komplexe Smart-Contract-Strukturen auf Bitcoin zu ermöglichen. Während Ökosysteme wie Ethereum oder Solana hier traditionell dominieren, entsteht nun ernstzunehmende Konkurrenz direkt im Bitcoin-Universum.

Ein besonders stark nachgefragtes Projekt ist aktuell Bitcoin Hyper. Im Presale wurden bereits über 31,5 Millionen US-Dollar investiert – ein klares Signal für Marktinteresse. Das Konzept kombiniert die Sicherheit von Bitcoin als Layer 1 mit einer leistungsfähigen Layer-2-Architektur. Über eine Bridge werden BTC in das zweite Layer transferiert, wo sie mithilfe von ZK-Proofs abgesichert und effizient verarbeitet werden. Zusätzlich kommt eine Solana Virtual Machine zum Einsatz, wodurch hohe Skalierbarkeit und Entwicklerfreundlichkeit ermöglicht werden.

Damit verbindet Bitcoin Hyper zwei Welten: Bitcoins Robustheit und Solanas Geschwindigkeit. Anleger können derzeit noch zu frühen Konditionen einsteigen und den Hyper-Token zudem mit rund 38 % APY staken. Sollte sich das Narrativ rund um Bitcoin-Layer-2-Lösungen weiter verstärken, könnte genau hier neue strukturelle Nachfrage entstehen – und damit womöglich der nächste Impuls für das gesamte Bitcoin-Ökosystem.

