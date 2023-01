Bitcoin Kurs Prognose: BTC pumpt weiter und visiert 20.000 $ - bullische Kursziele für Bitcoin

Bitcoin bleibt bullisch. Mit einem weiteren Kursplus von rund 4,5 % konnte der Bitcoin Kurs endlich wieder die 19.000 $ überwinden und damit ein neues 2-Monatshoch markieren. Das Momentum bleibt bullisch – nun dürfte am Wochenende bereits die psychologisch wichtige Kursmarke von 20.000 $ fallen, wenn drohende Gewinnmitnahmen den Bullen nicht kurzfristig einen Strich durch die Rechnung machen. BTC wird wieder beliebter, der Fear & Greed Index notiert nun bei 31 und damit nur noch im Bereich der „normalen Angst“. Unsere Bitcoin Kurs Prognose:

Bitcoin Fear and Greed Index is 31 ~ Fear

Current price: $18,984 pic.twitter.com/FR3IA9VOfS — Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) January 13, 2023

Bitcoin mit starkem Handelstag: Seitwärtskonsolidierung aufgelöst, Bitcoin oberhalb der 19.000 $

In den vergangenen 24 Stunden steht für den Bitcoin ein Kursplus von rund 4,5 % zu Buche, sodass sich die Wochengewinne mittlerweile auf rund 13 % belaufen. In den letzten 24 Stunden wurde BTC mit einem deutlichen Kurssprung zwischen 17.912 und 19.035 $ gehandelt. Nachdem es gestern Nachmittag zu einer positiven Kursreaktion gekommen war, konsolidierte der Bitcoin Kurs vorerst. Nun scheint sich die Konsolidierung möglicherweise bereits aufzulösen – der Bitcoin Kurs konnte erstmals seit über einem Monat die 19.000 $ überwinden. Zuletzt notierte der Bitcoin Anfang November 2022 auf diesem Kursniveau.

Im Tageschart sehen wir eine beeindruckende Entwicklung. Gestern Abend konnte der Bitcoin den neunten Tag in Folge mit einem Kursplus beenden. Seit 2020 gab es eine derart lange Gewinnstrecke nicht mehr – zugegebenermaßen findet die Rallye aktuell von einem niedrigen Niveau aus im Bärenmarkt statt.

Ein Anstieg über 19.100 $ würde ein weiteres Kaufsignal generieren und eine Fortsetzung der Rallye indizieren.

Fallen die 20.000 $ an diesem Wochenende?

Können die Bullen den Bitcoin über 19.000 $ halten, dürften die 20.000 $ in Reichweite sein. Dafür bedarf es lediglich eines weiteren Kursplus von rund 5 % – durchaus machbar am bevorstehenden Wochenende, an welchem historisch das Handelsvolumen wieder etwas nachlassen dürfte. Denn in den vergangenen 24 Stunden gab es mit über 42 Milliarden $ Trading-Volumen ein beeindruckendes Interesse an der wertvollsten Kryptowährung der Welt.

Vorerst sollte jedoch der MA 200 bei rund 19.500 $ angesteuert werden. Fällt dieser ebenfalls, sind 20.000 $ schnell erreicht. Ein nach RSI stark überkaufter Zustand macht jedoch auch kurzfristige Korrekturen nicht unwahrscheinlich.

Jetzt Bitcoin gebührenfrei handeln

Anleger spekulieren auf nachlassende Inflation und lockere Geldpolitik

Der starke Pump am gestrigen Donnerstag ist der steigenden Zuversicht geschuldet, dass die Inflation abkühlt und die Notenbank schon bald weniger hawkisch agiert. Denn in den USA ging die Inflation erneut deutlich zurück. Im Anschluss konnte der Bitcoin unmittelbar die Tagesgewinne ausbauen und erstmals wieder über 19.000 $ steigen. Nun hofft man, dass die Teuerung weiter nachlässt und die Federal Reserve alsbald deutlich weniger die Geldpolitik strafft. Möglicherweise gibt es doch früher Zinslockerungen als erwartet und auch von den Notenbankern bis dato kommuniziert.

Positiv zeigt sich die Entwicklung bei den Shortsellern. Diese decken zunehmend ihre Position ein, was einen weiteren Kursanstieg begünstigt.

JUST IN: $145m #Bitcoin short positions liquidated in 24hrs.



You love to see it! — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) January 12, 2023

Krypto-Winter birgt Gefahren: Langfristiger Anlagehorizont oder DCA-Strategie

Das Sentiment rund um den Bitcoin wird wieder bullischer. Dennoch gibt es weiterhin Unruhen und Unsicherheit im digitalen Währungsmarkt. Zugleich speist sich die aktuelle Rallye vornehmlich aus makroökonomischer Zuversicht. Gegenteilige Nachrichten könnten die Erholung abrupt beenden, Vorsicht bleibt weiterhin geboten. Wer jetzt in den Bitcoin erfolgreich investieren möchte, hat verschiedene Möglichkeiten.

Für kurzfristige Trader empfiehlt sich das Nachziehen der Stop-Losses, um Gewinne ggf. mitzunehmen. Langfristige Anleger agieren bestenfalls mit einem ausreichend langen Horizont, um weitere Abverkäufe einfach auszusitzen oder bleiben im Zuge einer DCA-Strategie mit etwas Kapital stets an der Seitenlinie. Dann können günstigere Kurse erneut zum Nachkaufen genutzt werden, wenn man mental nicht gewillt ist, vollinvestiert den nächsten bearischen Abschwung abzusitzen.

Hier Bitcoin gebührenfrei short & long handeln

Krypto-Tipp: Online-Gaming-Gilde Meta Masters Guild startet furios in Presale

Der Bitcoin ist als wertvollste und älteste Kryptowährung der Welt zweifelsfrei das Basisinvestment für Anleger, die ihr Engagement im digitalen Währungsmarkt auf- oder ausbauen wollen. Dennoch kann der Blick über den Horizont helfen, mit kleineren Krypto-Presales die Renditechancen noch zu steigern. Erst diese Woche startete mit Meta Masters Guild ein weiterer Presale, der auf den wachstumsstarken Gaming-Markt abzielt. Genauer wird hier der Fokus auf mobilen Games liegen. Man möchte nicht mit den kapitalintensiven AAA Games konkurrieren, sondern vielmehr eine Vielzahl an P2E-Games für den Massenmarkt der Smartphone-Gamer entwickeln.

Bei Meta Masters Guild basiert die gesamte Ökonomie auf den nativen ERC-20-Token MEMAG, die man aktuell günstig im Presale kaufen kann. MEMAG Token eignen sich später zum Handel von NFTs. Zugleich können die Rewards – sogenannte GEMS – einfach in MEMAG Token umgetauscht werden. Im Vorverkauf gibt es MEMAG aktuell günstig für 0,007 $ – somit sind bereits vor dem ICO Buchgewinne von über 220 % möglich – dafür dürfte es wohl selbst beim BTC noch etwas dauern.

Jetzt MEMAG Token im Presale kaufen