Bitcoin Kurs Prognose: BTC stabil über 16.500 $, Krypto-Influencer setzt alles auf Bitcoin - jetzt kaufen?

Der Bitcoin Kurs notiert weiterhin über 16.500 $. Damit gab es in den vergangenen 24 Stunden kaum eine Veränderung beim Bitcoin Kurs. BTC wurde zugleich in einer engen Spanne zwischen 16.431 und 16.670 $ gehandelt. Aktuell scheint die Konsolidierung voranzuschreiten, doch eine Entscheidung naht nachweislich charttechnischer Indikatoren. Derweil entscheidet sich der Krypto-Influencer @sunnydecree gegen das weitere Investieren in Altcoins und schichtet diese in den Bitcoin um. Nach eigenen Angaben halte er jetzt bei seinen Krypto-Investments 100 % Bitcoin. Wird sich der Bitcoin kurzfristig wieder erholen? Unsere Bitcoin Kurs Prognose:

Just swapped my last altcoin holdings into #Bitcoin.



My crypto investments are 100% Bitcoin now. pic.twitter.com/Pr4me2Dxmb — sunnydecree (@sunnydecree) November 25, 2022

Krypto-Influencer geht All-in-Bitcoin: Verlieren Altcoins an Bedeutung?

Immer häufiger liest man in den sozialen Netzwerken derartige Aussagen, dass Altcoins keine Funktion haben und langfristig nur der Bitcoin bestehen bleibt. Bitcoin-Maximisten trauen ausnahmslos dem Bitcoin eine fundamental erfolgreiche Entwicklung zu. In den vergangenen Tagen nahmen selbst diesbezügliche Diskussionen über Ethereum zu. In dieses Marktumfeld passt es gut, dass der besagte Krypto-Influencer alle seine Altcoins verkauft und fortan nur noch Bitcoin hält. Doch eine sinkende Bedeutung der Altcoins lässt sich kaum konstatieren. Immer noch gibt es bei CoinMarketCap rund 22.000 Coins und Token. Zugleich beträgt die Marktdominanz von Bitcoin aktuell 37,9 % und ging in den vergangenen Tagen damit sogar leicht zurück, insbesondere zugunsten des Binance Coins.

Bitcoin hält 16.500 $: Konsolidierung schreitet voran

Dem Stundenchart lässt sich aktuell eine fortschreitende Konsolidierung entnehmen. Nachdem der Bitcoin Kurs in der vergangenen Woche deutlich unter 16.000 $ crashte, konnten die Bullen den Bitcoin Kurs zurück in die vorher etablierte Seitwärtsrange drücken. Hier konsolidiert BTC aktuell in einer engen Spanne zwischen 16.350 und 16.770 $. Charttechnisch könnte sich mangels Impulse die Korrektur über die Zeit noch etwas fortsetzen ? es bleibt kurzfristig spannend!

Fundamentales Momentum: Bitcoin als Anti-FTX

Zugleich versuchen momentan Bitcoin-Maxis, den BTC zukunftsorientiert zu positionieren ? nämlich als eine Art Anti-FTX. Denn ursprünglich war die dezentrale Struktur des Bitcoins genau dafür gedacht, derartige Betrügereien durch zentrale Akteure zu vermeiden. Bitcoin bleibt zukunftsträchtig ? gefühlt lässt sich den sozialen Netzwerken aktuell mehr Hoffnung denn je vernehmen, was die langfristige Adoption von Bitcoin angeht.

Just swapped my last altcoin holdings into #Bitcoin.



My crypto investments are 100% Bitcoin now. pic.twitter.com/Pr4me2Dxmb — sunnydecree (@sunnydecree) November 25, 2022

Es scheint durchaus möglich, dass sich dieses Sentiment in ein paar Wochen nach einer ersten Beruhigung des Gesamtmarkts in einem steigenden Bitcoin-Kurs ausdrückt. Denn in derartigen Krisen könnte die Historie und Marktdominanz des Bitcoins ein ausschlaggebendes Kaufargument sein.

Bitcoin Alternative ?Dash 2 Trade?: Presale-Token für Outperformance im Bärenmarkt

Langfristig bleibt der Bitcoin hochrelevant und eines der spannendsten Assets mit Chance auf eine weit überdurchschnittliche Rendite. Doch kurzfristig existieren erhebliche Risiken, die Investoren einkalkulieren sollten. Wer in Bitcoin investieren möchte, könnte somit auf einen Sparplan-Effekt setzen und regelmäßig in Tranchen BTC akkumulieren. Zugleich muss man es nicht unbedingt @sunnydecree gleichmachen und nur in Bitcoin investieren ? insbesondere dann nicht, wenn man sich durchaus regelmäßig mit Kryptos und ihrer Entwicklung beschäftigen möchte.

Dash 2 Trade ist eine neue Kryptowährung, die in ihrem Presale bereits sieben Millionen $ einsammeln konnte. Nun gaben die Verantwortlichen bekannt, dass die nächste Phase (4) der letzte Schritt vor dem ICO ist. Hier stehen auch bereits Listings bei den CEX LBank und BitMart fest, zugleich wird es den IDO bei der Ethereum-DEX Uniswap geben.

Dash 2 Trade entwickelt seit einigen Monaten ein innovatives Dashboard, das die fundierte Krypto-Analyse mit vielfältigen Tools ermöglichen soll. Damit stößt man auf ein attraktives Marktumfeld, das von einem steigenden Sicherheitsbedürfnis der Anleger gekennzeichnet ist. Reputation, CEX-Listings, Momentum, Follower-Wachstum und Konzept sind nur einige Aspekte, die auf eine bullische Entwicklung des nativen D2T Token hindeuten.

Hier zu Dash 2 Trade