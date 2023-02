Bitcoin Kurs Prognose: Das ist bullisch für BTC und darauf kommt es jetzt an!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Eine weitere Woche geht beim Bitcoin vorbei. In den letzten sieben Tagen konnte der Bitcoin Kurs deutlich zulegen. Zudem wurde ein neues Mehrmonatshoch erreicht. Das Sentiment bleibt bullisch, obgleich Nachrichten aus den USA rund um die Krypto-Regulierung kurzfristig die Sorgen erhöhten. In den vergangenen 24 Stunden gab es dabei keine großen Veränderungen. Ein zwischenzeitlicher Dip bis auf fast 24.000 $ wurde unmittelbar gekauft – über den weiteren Verlauf des Tages lief der Bitcoin seitwärts. Dennoch gibt es bullische Indikatoren für BTC – auf eine bestimmte Kurszone kommt es jetzt an, damit möglicherweise nachhaltig der neue Bullenmarkt eingeleitet werden kann.

Diese Move-2-Earn Kryptowährung könnte in 2023 um 20x explodieren

Bitcoin Kurs heute: So entwickelt sich BTC

In den vergangenen 24 Stunden notierte der Bitcoin Kurs leicht seitwärts. In den letzten sieben Tagen summierten sich die Kursgewinne damit auf rund 14 %, in den vergangenen zwei Wochen auf 5 % und für den letzten Monat stehen Zugewinne in Höhe von 20 % zu Buche. Damit notiert der Bitcoin Kurs aktuell nur noch rund 64 % unter dem ATH. Die Erholung schritt zuletzt voran, sodass der BTC ein neues Mehrmonatshoch erreichte. In den vergangenen 24 Stunden wurde BTC zwischen 24.151 und 24.779 $ gehandelt. Aktuell wird der Bitcoin bei 24.616 $ taxiert, eher am oberen Ende der Spanne.

Hashrate auf Allzeithoch: Bullisch für Bitcoin

On-Chain-Daten zeigen in den letzten Tagen eine deutlich ansteigende Hashrate. Obgleich der Marktpreis für den Bitcoin in US-Dollar leicht konsolidiert, steigt die Hashrate explosiv an. Ein neues ATH wurde erreicht.

Eine steigende Hashrate für den Bitcoin ist ein bullischer Indikator, da dieser andeutet, dass das Netzwerk wieder widerstandsfähiger wird. Die Hashrate beschreibt die Gesamtmenge an Rechenleistung, die die Miner dem Netzwerk zur Verfügung stellen, Steigt die Hashrate, sind die Miner wieder aktiver. Die höhere Hashrate deutet auf die weiterhin vorhandene Relevanz des Bitcoin-Netzwerks hin. Denn trotz andauerndem Bärenmarkt bringen Miner wieder vermehrt Leistung ein, was das Vertrauen der Anleger stärkt.

#Bitcoin hashrate new all time high — That Martini Guy ₿ (@MartiniGuyYT) February 18, 2023

Dieses Kurslevel ist entscheidend: Kommt jetzt der nächste Bitcoin Bull-Run?

Der langfristige Abwärtstrend wurde auf Tagesbasis gebrochen. Das erste Etappenziel haben die Bitcoin Bullen in 2023 erreicht. Doch für ein endgültiges Ende des Bärenmarkts ist es noch zu früh, auch im Hinblick auf makroökonomische Unsicherheit und eine weiterhin belastende aggressive Straffungspolitik der Notenbanken.

Das maßgebliche Kursniveau ist nun der gleitende Durchschnitt MA 200. Dieser verläuft aktuell bei 24.915 $ und konnte heute nicht wieder erreicht werden. Besonders bullisch wäre hier ein Ausbruch über den gleitenden Durchschnitt mit anschließend erfolgreichem Retest, der den Ausbruch bestätigt. Dann könnten die Bitcoin Bullen schnell Kursziele jenseits der 25.000 $ anvisieren und ein Ende des Bärenmarkts wird wahrscheinlicher.

Krypto-Trader sieht Wiederholung zum letzten Bärenmarkt: Explodiert jetzt der Bitcoin Kurs?

Der bekannte Krypto-Influencer @rovercrc postete heute eine Grafik, in welcher er Parallelen zum vergangenen Bärenmarkt zieht. Damals gab es vergleichbare Tests der mittelfristigen, aufwärtsgerichteten Trendlinie. Doch bis zu einem endgültigen Ausbruch gab es auch einige Korrekturen. Zieht man die Parallele könnte man einen bevorstehenden Ausbruch für wahrscheinlich erachten. Doch die Bärenmärkte 2019 und 2023 unterscheiden sich deutlich. Derartige Parallelen wirken häufig konstruiert und können keine verlässliche Bitcoin Kurs Prognose zulassen.

Sollte man jetzt in Bitcoin investieren?

Der Bitcoin Kurs hat sich gefangen. Aktuell visieren die Bullen wieder höhere Kursziele an. Nun kommt es entscheidend auf den 200 MA auf Wochenbasis an. Die Bitcoin Hashrate wirkt bullisch, auch darüber hinaus spiegeln die On-Chain-Daten ein weitgehend gefestigtes Bild wider. Trotz vorhandener Belastungsfaktoren aus Makroökonomie und neuerdings auch US-Politik kann der Bitcoin Kurs weitgehende Stabilität verzeichnen. Dies erhöht die Chancen auf einen weiteren Kurssprung über das nächste, so wichtige, Resistance-Level.

Alternativ könnten Investoren einen Blick auf Krypto-Presales mit relativer Stärke werfen. Beispielsweise konnte der Move-2-Earn-Coin Fight Out schon über 4,25 Millionen $ einsammeln und wirbt aktuell mit einem Bonus in Höhe von 67 %, den man an zusätzlichen Token erhalten kann.

Fight Out Token kaufen und auf 10x spekulieren

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.