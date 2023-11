Bitcoin Kurs Prognose: Ein historischer Sprung über $37.000 löst Marktbegeisterung aus

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In einem bemerkenswerten Schritt, der die Krypto-Welt in Atem hält, hat der Preis von Bitcoin kürzlich die Marke von $37.000 durchbrochen und damit das höchste Niveau seit Mai 2022 erreicht. Ein Wirbelwind aus Marktmechanismen und spekulativem Summen hat diese Flutwelle der Bewertung ausgelöst, begleitet von einem erheblichen Anstieg des Handelsvolumens. Wir tauchen ein in die Gründe hinter dem plötzlichen Preisanstieg, die Auswirkungen auf den Markt und was Experten über die Zukunft von Bitcoin inmitten von ETF-Gerüchten und Rekordhalterbewegungen voraussagen.

Aktuelle Chart-Analyse

Bitcoin, steht derzeit wieder bei einem Preis von 35.639 Dollar und befindet sich in einer Phase der Korrektur, die für Anleger und Analysten gleichermaßen von Interesse ist. Während dieser Periode hat sich ein positiver Kanal gebildet, der auf ein eher aufsteigendes Sentiment im Markt hindeutet. Der Preis bewegt sich entlang einer Trendlinie, die durch die Verbindung der zwei letzten Pivot-Highs entstanden ist, was auf eine starke aufwärts gerichtete Dynamik hinweist.

Quelle: TradingView

Sollte Bitcoin diesen Weg fortsetzen und die Trendlinie halten, könnte ein Anstieg auf das nächste signifikante Ziel von 42.755 Dollar erfolgen, gefolgt von einem potenziellen Sprung auf 47.576 Dollar. Sollte der Kurs jedoch eine Umkehr erleben und unter die Unterstützung der aktuellen Trendlinie fallen, könnte sich ein Rückgang bis auf das Unterstützungsniveau bei 31.167 Dollar einstellen

Die Squeeze-Welle: Wie $150 Millionen an Liquidationen Bitcoin beflügelten

Die Dynamik auf dem Kryptowährungsmarkt ist bekannt für ihre Volatilität und die damit verbundenen dramatischen Preisbewegungen. Diese Charakteristik wurde jüngst in einem außergewöhnlichen Phänomen manifestiert, das als “Short Squeeze” bekannt ist und Bitcoin auf ein neues 18-Monatshoch katapultierte.

Der Begriff “Short Squeeze” bezeichnet eine Marktsituation, in der Anleger, die auf fallende Preise gewettet haben, also Short-Positionen eingegangen sind, plötzlich gezwungen sind, ihre Positionen zu schließen, indem sie die entsprechenden Assets zurückkaufen. Dies führt zu einem rapiden Preisanstieg.

GM web3 family



at night btc was valued at $36000



bitcoin is currently trading at $35,300, and the total liquidation has exceeded $150 million.



will we see a price tag above $36K in November? pic.twitter.com/PisCDwZsy8 — Mazza (@MazzaProject) November 2, 2023

Dieser Zwangsrückkauf führte zu einer zusätzlichen Nachfrage auf dem bereits bullischen Markt und trieb den Preis noch weiter in die Höhe. Das massenhafte Schließen von Short-Positionen, teilweise aufgrund von Margin Calls, wo Trader nicht genügend Sicherheiten hinterlegt hatten, um ihre Positionen aufrechtzuerhalten, verstärkte den Aufwärtstrend und verursachte eine Kettenreaktion. Diese plötzliche Nachfrage nach Bitcoin führte zu einer raschen Preissteigerung, da das Angebot nicht mit der plötzlich gestiegenen Nachfrage Schritt halten konnte.

Auswirkungen dieser Liquidationen waren umso beeindruckender, da sie innerhalb eines sehr kurzen Zeitfensters stattfanden. Die Marktanalyseplattform CoinGlass berichtete, dass fast $150 Millionen an Liquidationen in nur 24 Stunden verzeichnet wurden, wobei 80% dieser Liquidationen Short-Positionen betrafen. Diese Liquidationen verteilten sich nicht gleichmäßig über den Markt, sondern waren in bestimmten Zeitfenstern konzentriert, was zu einer noch stärkeren Preisdynamik führte.

Spot ETF-Hoffnungen: Der Treibstoff hinter Bitcoins Rallye

Ein Spot ETF würde es Anlegern ermöglichen, direkt in Bitcoin zu investieren, indem sie Anteile des Fonds an traditionellen Börsen kaufen, ähnlich wie sie Aktien kaufen würden. Die Aussicht auf eine solche Innovation hat für Optimismus unter Kryptowährungs-Enthusiasten und Investoren gesorgt.

Die Vorstellung, dass Bitcoin einer breiteren Investorenbasis zugänglich gemacht werden könnte, ohne dass diese direkt die Kryptowährung kaufen und aufbewahren müssen, senkt die Einstiegshürden erheblich. Dies hat das Potential, frisches Kapital in den Bitcoin-Markt zu lenken, da insbesondere institutionelle Investoren nach regulierten und sicheren Wegen suchen, um in digitale Assets zu investieren. Der psychologische Effekt einer solchen Erwartungshaltung sollte nicht unterschätzt werden, da die bloße Antizipation regulativer Fortschritte das Vertrauen in die Währung stärken und den Wert von Bitcoin auf dem Weltmarkt beflügeln kann.

BREAKING



China is preparing to launch a #Bitcoin ETF through Hong Kong $BTC pic.twitter.com/nWkKUXyWJ7 — BITCOINLFG® (@bitcoinlfgo) November 9, 2023

Seit Jahren ringt die Kryptowelt mit dem Bedürfnis nach Anerkennung und Legitimation durch traditionelle Finanzinstitutionen. Die Genehmigung von Bitcoin-basierten Spot ETFs durch bedeutende Aufsichtsbehörden, wie die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC), würde ein solches Signal senden.

Es wäre ein Meilenstein, der zeigt, dass Kryptowährungen eine gewisse regulatorische Hürde genommen haben und nun als eine legitime Anlageklasse angesehen werden. Diese psychologische Barriere zu durchbrechen, ist entscheidend, um das “Smart Money” – das Geld von erfahrenen Investoren – anzuziehen.

Langzeitinvestoren halten fest und treiben den Aufschwung

Langzeitinvestoren, auch als HODLer bekannt, die sich durch ihre Strategie auszeichnen, Kryptowährungen über turbulente Marktphasen hinweg zu behalten, haben einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Marktstabilität und -dynamik. Ihre feste Überzeugung und das Beharren darauf, ihre Bestände nicht bei den ersten Anzeichen von Volatilität zu verkaufen, schafft ein festes Fundament für den Marktpreis von Bitcoin.

#Bitcoin HODLers Hold Strong:



Long-term #Bitcoin holders reach an ALL-TIME HIGH, demonstrating unwavering faith in the cryptocurrency's enduring value. pic.twitter.com/1jfDRpDLhv — BITCOINLFG® (@bitcoinlfgo) November 8, 2023

Kumulierte Bestände der HODLer reflektieren oft einen großen Teil der verfügbaren Bitcoin und tragen damit zur Verknappung des Angebots bei. Diese künstliche Verknappung ist ein wichtiger Treiber für die Preissteigerung von Bitcoin, da sie das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage beeinflusst. Wenn die HODLer weiterhin nicht bereit sind, ihre Bestände zu liquidieren, entsteht ein Nachfrageüberhang, der den Preis nach oben treibt, sobald neue Käufer auf den Markt treten. So ein Effekt wird noch verstärkt, wenn die Nachrichten von institutionellen Investoren und Unternehmen berichten, die ebenfalls große Mengen an Bitcoin akkumulieren und damit den verfügbaren Pool für interessierte Neuankömmlinge weiter reduzieren.

HODLers, remember: 'Take care of your #Bitcoin, and it will take care of your dreams. pic.twitter.com/EZXgpkk4vQ — Crox Road | Bitcoin Newsletter (@croxroadnews) November 7, 2023

Im Zuge der atemberaubenden Entwicklung des Kryptomarktes haben Investoren, die frühzeitig auf den Bitcoin-Zug aufgesprungen sind, unglaubliche Renditen erlebt. Insbesondere HODLer, die schon seit 2013 Bitcoin besitzen, konnten eine Wertsteigerung von 27.300 % verzeichnen. Doch die Landschaft des Kryptomarktes entwickelt sich weiter und bietet innovative Ansätze, um auf diesen Zug aufzuspringen. Hier kommt Bitcoin Minetrix ins Spiel: eine revolutionäre Plattform, die das traditionelle Bitcoin-Mining durch tokenisiertes Cloud-Mining neu erfindet und so die nächste Investitionsgeneration anspricht.

