Bitcoin Kurs Prognose: Fällt der Kurs jetzt erneut auf 17.000 Dollar?

Ein schwarzer Tag für Krypto-Investoren. Nach einer weiteren harten Woche, geprägt von Unsicherheit, Inflationsängsten, der Silvergate-Pleite und geplanten Steuererhöhungen auf Krypto-Gewinne in den USA, beugt sich der Markt nun dem Druck. Allein in den vergangenen 24 Stunden sinkt die gesamte Marktkapitalisierung aller digitalen Währungen und mehr als 7 % auf 920 Milliarden Dollar. Noch vor wenigen Wochen waren es über 1,1 Billionen Dollar – 200 Milliarden sind es seitdem weniger. Auch der Bitcoin als digitale Leitwährung fällt mit mehr als 8,6 % und es sieht noch nicht so aus, als wäre das schon das Ende der Korrektur. Sind die Gewinne von diesem Jahr nun schon bald wieder Geschichte?

Erst das härtere Durchgreifen der SEC und ihre Anstrengungen, gegen Kraken vorzugehen und auch Stablecoins als Wertpapiere einzustufen und damit deutlich stärker zu regulieren, dann die Worte des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, die wieder deutlich gemacht haben, dass die letzte Erhöhung der Zinsen um 0,25 % nicht das baldige Ende der Zinserhöhungen bedeutet. Im Gegenteil, man würde so lange weitermachen, wie es nötig ist. Die Wirtschaft sei stabil und vertrage auch noch höhere Zinsen, um die Inflation wieder auf den Zielwert von 2 % zu bringen. Die Pleite der Silvergate-Bank tut ihr Übriges. Auch wenn das Jahr stark bullisch angefangen hat, ist nun ein Großteil der Gewinne der letzten Wochen und Monate wieder dahin.

Bei seinem Kursrutsch in den letzten 24 Stunden hat der Bitcoin einige wichtige Unterstützungslinien durchbrochen und befindet sich noch weiter im freien Fall. Wie vorhergesagt hat das Unterschreiten der EMA200 und EMA100 Linien einen weiteren massiven Verkaufsdruck ausgelöst, der auch die psychologisch wertvolle 20.000 Dollar Marke pulverisiert hat. Aktuell befindet sich die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung an einem weiteren wichtigen Punkt. Vielleicht die letzte Marke, die den Bitcoin von einer weiteren Korrektur zurück auf den Bereich von 17.000 Dollar abhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Tage (MA200) gilt als einer der wichtigsten Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Einstieg lohnen könnte, oder man die Finger von einem Investment lassen sollte.

Erst als im Jänner der MA200 nach über einem Jahr überschritten wurde, wurde das als das Ende des Bärenmarktes und das Comeback für Kryptowährungen gefeiert. Damit ist im Umkehrschluss für viele der Bullenmarkt auch schon wieder Geschichte, wenn der MA200 nun nachhaltig unterschritten wird, womit ein Anstieg wieder deutlich schwieriger wird. Damit steht der Bitcoin aktuell am Scheideweg, da sich der Kurs aktuell ziemlich genau an dieser Linie bewegt. Der MA200 liegt aktuell bei 19.705 Dollar und der aktuelle Kurs bei 19.934 USD.

Am Stundenchart ist auch noch keine Erholung zu sehen. Es wird aber deutlich, dass das Unterschreiten der wichtigen Indikatoren weiteren starken Verkaufsdruck zur Folge hatte. Damit wäre es umso wichtiger, dass der MA200 als Unterstützungslinie hält und keinen weiteren massiven Preissturz zur Folge hat. Gelingt es, diese Linie zu halten, könnte mit dem Überschreiten der 20.000 Dollar Marke die Lage wieder etwas entspannter werden.

Bullische Alternativen

Beim Bitcoin als größte Kryptowährung spiegeln sich aufkommende Probleme für den Markt immer deutlich wider. Altcoins können dagegen oft noch lange profitieren, wenn sie einen bestimmten Zweck erfüllen. Das ist auch diesmal wieder zu beobachten, während der Großteil der Top 100 Coins unter den aktuellen Entwicklungen leidet, gibt es auch wieder eine Handvoll Gewinner. MIt dem $LHINU und dem $CCHG kommen zwei Coins auf den Markt, die von den Schwankungen noch nicht betroffen sind, da sie noch im ICO erhältlich sind. Bei beiden Coins ist der aktuelle Vorverkaufspreis noch niedriger als der Listing-Preis nach dem Presale. Damit entstehen bei beiden garantierte Buchgewinne bis zum Verkaufsstart.

Der $LHINU ist der neue Meme-Coin, der dabei ist, das Internet im Sturm zu erobern und in zwei Tagen mehr als 200.000 Dollar im Presale gesammelt hat. Mit Love Hate Inu kann man Umfragen erstellen und die Community daran teilnehmen lassen, die für die Teilnahme mit dem Coin belohnt wird – Vote 2 Earn heißt das neue Konzept. Wer sich die Beispiele auf der Website ansieht merkt schnell, dass hier Hype-Potenzial gegeben ist und mit dem Love Hate Inu Token der nächste Meme-Coin auf den Markt kommen könnte, der im Anschluss um mehrere tausend Prozentpunkte steigt.

Der $CCHG von C+Charge könnte schon bald als Zahlungsmittel beim Tanken dienen. Genauer gesagt bei E-Tankstellen. C+Charge möchte die Zahlung bei bestehenden Ladesäulen für Elektrofahrzeuge vereinheitlichen und bequem per App mit dem $CCHG ermöglichen. Außerdem sollen durch den Einsatz der Blockchain Fahrer die Möglichkeit haben, für jede Ladung ihrer Stromer Emissinsgutschriften zu erhalten, die sie im Anschluss frei handeln können.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

