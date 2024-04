Bitcoin Kurs Prognose: Ist die Korrektur nun vorüber?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die jüngsten Turbulenzen auf dem Kryptomarkt haben Bitcoin-Anleger weltweit in Atem gehalten, da der Kurs der Kryptoleitwährung eine markante Korrektur erlebte. Nachdem Bitcoin von Hochs bei 72.000 Dollar auf Tiefststände um 60.600 Dollar abgestürzt ist, richten sich jetzt alle Blicke darauf, ob diese Korrekturphase bereits ein Ende gefunden hat.

BTC fällt auf Tiefpunkt unter 61.000 Dollar

In den letzten Tagen erlebte Bitcoin eine bemerkenswerte Volatilität. Entgegen den Hoffnungen der Investoren, die auf ein neues Allzeithoch spekulierten, entwickelte sich der Markt jedoch in die entgegengesetzte Richtung. Noch vor wenigen Tagen handelte Bitcoin nahe seinem Höchststand bei 72.000 Dollar, doch bereits vorgestern führte eine erste Korrektur zu einem starken Rückgang des Kurses auf ein Tief von 66.000 Dollar. Eine leichte Erholung brachte den Kurs zwar kurzzeitig auf 68.000 Dollar zurück, doch folgte in der vergangenen Nacht ein weiterer korrektiver Schub. In einem sogenannten Flash Crash fiel der Kurs auf ein neues Tief bei 60.600 Dollar, was zur Liquidierung von Positionen im Milliardenwert führte.

Parallel dazu stieg das Handelsvolumen um annähernd 30 Prozent und erreichte innerhalb der letzten 24 Stunden mehr als 60 Milliarden Dollar. Die Marktkapitalisierung von Bitcoin sank dabei auf etwa 1,26 Billionen Dollar. Trotz der Marktkorrektur stieg die Bitcoin-Dominanz erneut an und erreichte mit 54,4 Prozent einen neuen Höchstwert.

Quelle: CoinMarketCap

Das Anlegersentiment hat ebenfalls einen deutlichen Schlag erlitten. Während der “Fear and Greed Index” vor einer Woche noch weit über 80 Punkte lag und damit eine starke Zuversicht signalisierte, befindet er sich heute mit 60 Punkten nur noch im leicht bullischen Bereich. Die Korrektur der vergangenen Nacht wurde allerdings teilweise schon wieder aufgekauft, sodass der Bitcoin-Preis aktuell bereits wieder über 64.000 Dollar liegt. Trotzdem belaufen sich die Verluste der letzten 24 Stunden noch immer auf knapp 5 Prozent.

Durch den heutigen Kursrückgang unterschritt Bitcoin beide seiner letzten Tiefs, was zu einem Bruch der zuvor bullischen Chartstruktur führte. Anleger stehen nun vor der berechtigten Frage, wie es in der unmittelbaren Zukunft weitergehen wird und ob die aktuelle Korrektur möglicherweise noch nicht abgeschlossen ist.

Wird jetzt die Erholung einsetzen oder wird der Preis noch weiter fallen?

Bitcoin befindet sich derzeit in einer deutlich geschwächten Position, nachdem die letzten Tiefstände signifikant unterschritten wurden. Vom aktuellen Kurspunkt aus betrachtet, ergeben sich zwei mögliche Szenarien für die weitere Entwicklung von BTC. Es ist wichtig zu beachten, dass Bitcoin in den letzten Wochen ein aufsteigendes Dreiecksmuster (Ascending Triangle) im Chart formte, das bisher größtenteils respektiert wurde und eigentlich auf eine Fortsetzung des bullischen Trends und eine baldige weitere Rallye hindeutete. Mit der aktuellen Korrektur ist Bitcoin jedoch deutlich nach unten aus diesem Muster ausgebrochen.

Bereits jetzt konnten die Bullen den Kurs wieder um fast 4.000 Dollar vom Tiefpunkt nach oben drücken, doch bisher gelang es nicht, den Preis wieder über die untere Trendlinie des Musters zu heben. Sollte eine weitere Erholung eintreten, wäre bei 66.000 bis 67.000 Dollar mit dem nächsten großen Widerstand zu rechnen. Diese Marke könnte als entscheidender “Make or Break”-Punkt betrachtet werden. Sollte es Bitcoin nicht gelingen, dieses Niveau zu überwinden, würde dies ein bearisches Reversal des aktuellen Trends signalisieren. Bitcoin könnte dann Gefahr laufen, auf das Tief bei 60.000 Dollar zurückzufallen und möglicherweise sogar den Support bei 60.000 Dollar zu verlieren, was eine noch tiefere Korrektur nach sich ziehen könnte.

Quelle: TradingView

Falls es Bitcoin jedoch gelingt, über 67.000 Dollar hinauszusteigen, könnte sich der Markt nach dem kurzzeitigen Schreckmoment wieder stabilisieren. Dann wäre eine weitere kurze Konsolidierung unter dem Widerstand bei 71.500 Dollar denkbar, gefolgt von einem möglichen bullischen Ausbruch darüber hinaus, vielleicht zeitgleich mit dem bevorstehenden Halving, was zu einem neuen Allzeithoch führen könnte. Die Rallye könnte dann weiter in Richtung 80.000 Dollar oder möglicherweise sogar 100.000 Dollar fortschreiten.

Angesichts dieses unsicheren Kurspunkts und des verhältnismäßig begrenzten Aufwärtspotenzials ist es für Anleger momentan weniger attraktiv, direkt in Bitcoin zu investieren. Stattdessen richten viele ihre Aufmerksamkeit derzeit auf vielversprechende Altcoin-Alternativen wie 99BTC, die noch vor ihrer ersten großen Rallye stehen, diese aber in den kommenden Wochen und Monaten erleben könnten.

Diese Bitcoin Alternative könnte sich in den kommenden Wochen noch besser entwickeln als BTC

Aktuell werden vor allem auch vielversprechende Alternativen wie der 99Bitcoins Token (99BTC) für Anleger zu interessanten Investitionsalternativen zu Bitcoin selbst. Der 99BTC Token ist das Herzstück der Bildungsplattform 99Bitcoins, die in der Krypto-Community als verlässliche Quelle für Informationen und Bildung geschätzt wird. Mit über 700.000 YouTube-Abonnenten und zwei Millionen registrierten Nutzern, die Zugang zu diversen Krypto-Bildungskursen haben, hat sich 99Bitcoins eine solide Vertrauensbasis aufgebaut. Die Plattform hat sich in den letzten Jahren erfolgreich neu positioniert und führt nun ein innovatives “Learn-to-Earn”-Modell ein, das den Nutzern ermöglicht, durch ihre aktive Teilnahme an Bildungsprogrammen 99BTC-Token zu verdienen.

Zurzeit befindet sich 99Bitcoins in der PreSale-Phase ihres Tokens, was Anlegern die Chance bietet, zu besonders günstigen Konditionen zu investieren. Der Token wird momentan für nur 0,001 Dollar angeboten, und es wurden bereits über 250.000 Dollar im Rahmen dieses PreSales investiert. Die Investoren können zudem von attraktiven Staking-Renditen und einem bevorstehenden Airdrop profitieren, was die Attraktivität dieser Bitcoin-Alternative weiter steigert.

Die Stärke des gesamten Bitcoin-Netzwerks und die zusätzlichen Anreize, die durch den 99BTC-Token geboten werden, könnten diesen als eine attraktive Option für Anleger positionieren, die auf der Suche nach Alternativen mit Potenzial für hohe Renditen sind. Das unmittelbar bevorstehende Halving von Bitcoin könnte nicht nur den Preis von Bitcoin selbst beeinflussen, sondern auch das Interesse an und die Nachfrage nach verwandten Krypto-Assets wie 99BTC steigern.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.