Bitcoin Kurs Prognose: Ist die Korrektur schon vorbei oder bleibt Ecoterra die bessere Wahl?

Die neue Woche scheint Erholung für den Bitcoin-Kurs zu bringen. Damit steigen auch die meisten weiteren Top-Coins wieder und der gesamte Kryptomarkt kommt auf einen Gesamtwert von 1,144 Billionen Dollar. Davon macht allein der Bitcoin 46,5 % aus. Das macht aber auch deutlich, dass die Korrektur der letzten Tage einige Investoren abwandern lassen hat. Noch vor kurzem lag die Bitcoin-Dominanz bei 47 %. In den letzten Wochen sind aber auch einige spannende Alternativen auf den Markt gekommen, die vor allem auch deutlich lukrativer sein können. Bei Ecoterra steigt der Preis in den nächsten Wochen zum Beispiel noch um knapp 30 %.

Die Korrektur der vorigen Woche ist fürs Erste beendet. Nachdem der Bitcoin-Preis um bis zu 10 % gefallen ist und sogar unter den Wert von 26.000 Dollar gehandelt wurde, entspannt sich die Situation nun wieder. Aktuell beläuft sich der Preis für einen BTC laut Coinmarketcap auf 27.449 Dollar. Ein Plus von mehr als 2,2 % allein in den letzten 24 Stunden. Im 7-Tages-Schnitt ergibt sich allerdings noch immer ein Minus von 2,45 %. Nach den jüngsten Entwicklungen begibt sich der Kurs auch wieder in den Bereich der letzten 8 Wochen.

Zwischen 27.000 Dollar und 30.000 Dollar bewegt sich der Bitcoin-Kurs nun schon seit Mitte März. Ein kurzer Anstieg über die 30.000 Dollar Marke hat sich nicht als nachhaltig erwiesen und keinen Einfluss auf den weiteren Verlauf gezeigt. Auch bei Ethereum (Ether) hat es ähnlich lange keinen Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung gegeben und ob es diesmal gelingt, aus dem Muster auszubrechen, wird sich erst zeigen.

In der letzten Woche hat der Support bei 27.000 Dollar nicht gehalten und wenn diese Woche schlechte Zahlen aus dem Einzelhandel in den USA bringt, oder Powell bei seiner Ansprache am Freitag weiterhin negativ gestimmt bleibt, könnte der Kurs auch erneut unter diesen Wert rutschen und auch die 26.000 Dollar erneut aufgeben. Dass auch die psychologisch wertvolle 25.000 Dollar Marke fällt, ist aber eher unwahrscheinlich.

Setzt sich die Erholung in dieser Woche weiter fort, wäre das nächste Kursziel, das es zu überwinden gilt, bei 28.500 Dollar. Von hier aus wäre ein erneutes Antasten der 30.000 Dollar Marke denkbar. Allerdings dürfte es hier zu Widerstand kommen, der es erneut schwierig macht, das Jahreshoch bei rund 31.000 Dollar zu toppen. Allerdings wäre in der Spitze bei 31.000 Dollar auch wieder eine Year-to-date-Rendite von mehr als 80 % ein Wert, der sich durchaus sehen lassen kann.

Mittelfristig gesehen scheint es allerdings immer naheliegender, dass der BTC bis zum Jahresende einen Anstieg auf den Bereich von 45.000 – 50.000 Dollar schaffen könnte. Auch wenn bei 35.000 Dollar schon ein Plus von 100 % in diesem Jahr erreicht wäre, ist aktuell häufig zu beobachten, dass auch schlechte Nachrichten keinen starken Einfluss auf den Kurs haben.

Entspannt sich die Wirtschaftslage weiter und werden auch die Zinsen gegen Jahresende langsam wieder gesenkt, könnte der Bitcoin von seinem ohnehin schon relativ hohem Niveau, das in Krisenzeiten verteidigt wird, nochmal deutlich zulegen. Dennoch sind hier einige unberechenbare Faktoren im Spiel, die stimmen müssen, damit ein so stark bullisches Szenario eintritt. Währenddessen gefällt immer mehr Investoren das Konzept der ICOs (Initial Coin Offerings), die oft mit garantierten Preissteigerungen einhergehen.

Ecoterra – Starkes Projekt und garantierter Preisanstieg um 29 %

Neben dem garantierten Preisanstieg bis zum Listing, die ICOs oft interessant machen, muss natürlich auch das Projekt dahinter stimmen, das mit dem neuen Coin einhergeht. Ecoterra hat beides. Der Preis steigt im Vorverkauf noch von 0,00775 USDT auf 0,01 USDT und damit um knapp 30 %. Das bedeutet für Investoren, die in der aktuellen Presale-Stufe einsteigen, dass sie ihren Buchgewinn von fast 30 % gleich nach dem Handelsstart realisieren könnten, sobald der $ECOTERRA-Token bei den Kryptobörsen gelistet wird.

Zudem kommt Ecoterra mit einem innovativen Recycle to Earn Konzept und bringt so auch die Möglichkeit, langfristig noch deutlich höher zu steigen. Privatpersonen und Unternehmen werden für nachhaltiges Handeln mit $ECOTERRA-Token belohnt, wenn sie etwa Verpackungen an den dafür vorgesehenen Automaten zurückgeben oder Strom aus erneuerbaren Energiequellen beziehen.

Außerdem bietet die Ecoterra-App die Möglichkeit, ein öffentliches Profil anzulegen, das durch die Transparenz der Blockchain alle Daten offenlegt, die man im Bereich Nachhaltigkeit vorzuweisen hat. Spannend dürfte das vor allem für Unternehmen sein, bei denen Umweltschutz nicht nur ein Werbeversprechen ist, sondern auch gelebt wird. Konsumenten sehen das in Zukunft direkt am Ecoterra-Profil des jeweiligen Unternehmens, wodurch Kunden auch leichter gewonnen werden können und Vertrauen geschaffen wird.

Dadurch könnte Umweltschutz schon bald zum Wettbewerb werden, da Konsumenten in diesem Bereich immer bewusstere Entscheidungen treffen. Bisher ist es allerdings schwer nachzuvollziehen, ob Unternehmen wirklich so nachhaltig handeln, wie sie das gerne verkaufen. Ecoterra schafft hier Abhilfe und so dürfte es nicht lange dauern, bis das Projekt sich nach dem Launch durchsetzt und auch der $ECOTERRA-Token noch deutlich höher ansteigt.

Jetzt $ECOTERRA zum günstigen Vorverkaufspreis sichern.







Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

