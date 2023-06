Bitcoin Kurs Prognose: Ist es jetzt zu spät, um BTC zu kaufen? Diese Alternativen gibt es

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nach einem ruhigen Wochenende bringt die neue Woche Aufschluss darüber, ob der Bitcoin-Kurs den Juni wieder mit Gewinnen schließen kann oder nicht. Nachdem im Mai zum ersten Mal in diesem Jahr Verluste gemacht wurden, sieht es aktuell danach aus, als wäre der Juni gesichert. Aber wenn die letzten Wochen eines gezeigt haben, dann, dass sich das auch sehr schnell wieder ändern kann. Nach einer Achterbahnfahrt notiert BTC inzwischen bei 30.000 Dollar und Anleger fragen sich, ob es bereits zu spät für den Einstieg ist. Das bullische Umfeld bringt allerdings auch wieder vielversprechende Alternativen für das Krypto-Portfolio auf die Bildfläche.

Bald ist Halbzeit in diesem Jahr und ein Blick auf den Monatschart bei der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung zeigt, dass es ein gutes erstes Halbjahr für den Kryptomarkt ist. Seit Jahresbeginn liegt BTC mit mehr als 77 % im Plus. Zum Jahreswechsel lag der Kurs noch bei rund 17.500 Dollar. In den Monaten Jänner – April wurden durchgehend Gewinne gemacht und nach einer Korrektur im Mai und in den ersten beiden Wochen im Juni sieht es nun so aus, als würde ein weiterer Monat im Plus schließen. Wer noch nicht eingestiegen ist, fragt sich vielleicht, ob es bereits zu spät ist.

Diese Frage kann natürlich nicht mit Sicherheit beantwortet werden, da es an den Börsen nie eine Garantie gibt, derzeit deutet aber vieles darauf hin, als würde der große Bullrun erst bevorstehen. Investoren scheinen inzwischen der Auffassung zu sein, dass die Bemühungen der SEC sich darauf beschränken, die Kryptobörsen genauer unter die Lupe zu nehmen, dem Markt dabei aber nicht unbedingt schaden wollen oder können.

Seit Blackrock als größter Vermögensverwalter der Welt einen Antrag auf einen Bitcoin-ETF gestellt hat und zahlreiche weitere Finanzinstitute dem Beispiel folgen, scheint für die Bullen wieder alles möglich zu sein. Aktuell findet eine Konsolidierungsphase im Bereich um 30.000 Dollar statt, nachdem letzte Woche bei 31.389 Dollar ein neues Jahreshoch gebildet wurde. Bei einem ersten Anstieg bis an die 32.000 Dollar Marke könnten die Bullen nochmal abgewiesen werden, es dürfte aber nur noch eine Frage der Zeit sein, bis dieser Widerstand überschritten wird und 35.000 Dollar als nächstes Etappenziel angesteuert werden.

Kommt Bitcoin erstmal im Mainstream an, wonach es aktuell stark aussieht, dürfte es an einem weiteren Bullrun kein Vorbeikommen mehr geben. Die Frage, ob es also schon zu spät für den Einstieg ist, lässt sich vermutlich eher verneinen. Wer dennoch lieber auf innovative Alternativen am Kryptomarkt setzt oder sein Portfolio diversifizieren möchte, der könnte mit $DLANCE und $WSM fündig geworden sein.

DeeLance ($DLANCE) mischt den Recruiting-Markt auf

Mit DeeLance entsteht eine Web3-basierte Plattform, die Freelancer und Auftraggeber zusammenbringt. Freiberufler finden hier neue Aufträge und Kunden, Unternehmen finden hier Profis, die ihre Projekte umsetzen. Während Fiverr und Upwork in diesem Bereich bereits sehr erfolgreich sind, mischt DeeLance den Markt nun mit allen Möglichkeiten auf, die das Web3.0 zu bieten hat.

Die dezentrale Peer to Peer-Struktur ermöglicht es, dass DeeLance seinen Service für Auftragnehmer und Auftraggeber deutlich günstiger anbieten kann als die Konkurrenz, die nur mit einer kostspieligen zentralen Partei auskommt. Neben den niedrigen Gebühren punktet DeeLance auch mit der Tokenisierung der Arbeiten, die so als NFTs gehandelt werden und niemanden im Unklaren über die Nutzungsrechte der digitalen Güter lässt. Auch die Möglichkeit, Auftragnehmer in Kryptowährungen und ohne Währungsverlust und ohne Mindestauszahlungsbetrag zu bezahlen, dürfte überzeugen.

Langfristig dürfte sich DeeLance also als innovative Recruiting-Plattform durchsetzen. Investoren sind bereits überzeugt und haben $DLANCE – den nativen Token der Plattform – bereits für mehr als 1,4 Millionen Dollar gekauft. $DLANCE ist aktuell noch für 0,043 USD erhältlich und steigt bis zum Listing an den Kryptobörsen noch auf 0,057 Dollar, woraus sich für Frühentschlossene bereits ein hoher Buchgewinn ergibt, der nach dem Handelsstart an den Exchanges noch deutlich höher ausfallen und realisiert werden kann.

Wall Street Memes ($WSM) – Der erfolgreichste Meme-Coin in diesem Jahr?

Mit Wall Street Memes ($WSM) kommt nicht nur irgendein weiterer Meme-Coin auf den Markt. Die Spaßwährungen, die keinen echten Nutzen bringen, kommen inzwischen beinahe im Minutentakt auf den Markt, allerdings unterscheidet sich Wall Street Memes ($WSM) hier deutlich vom Rest. Während Anleger auf der Jagd nach dem nächsten PEPE sind, bringt $WSM alles mit, was es dafür braucht.

Die Social Media Accounts hinter Wall Street Memes kommen zusammen auf mehr als eine Million Follower und allein der Presale der $WSM-Token hat bereits mehr als 10,5 Millionen Dollar eingebracht. Damit hat $WSM schon jetzt eine höhere Marktkapitalisierung, als die meisten Meme-Coins je erreichen. Nach dem Listing an den Kryptobörsen – sobald der Vorverkauf abgeschlossen ist – hat $WSM das Potenzial, der nächste Meme-Coin zu werden, der extrem hohe Renditen abwirft, wie das zuletzt bei PEPE zu beobachten war.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.