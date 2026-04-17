Bitcoin Kurs Prognose: Jetzt könnte BTC über 90.000 Dollar steigen

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Bitcoin gerät kurzfristig unter Druck und verliert in den letzten 24 Stunden rund 2 Prozent. Damit fällt der Kurs wieder zurück auf etwa 75.000 US-Dollar, nachdem zuvor ein Anstieg über 77.000 US-Dollar gelungen war. Auffällig: Anschlusskäufe bleiben bislang aus, was auf eine gewisse Zurückhaltung im Markt hindeutet.

Trotz der jüngsten Schwäche notiert Bitcoin weiterhin mehr als 40 Prozent unter seinem Allzeithoch – ein Umstand, der aus langfristiger Perspektive Raum für Aufholpotenzial lässt. Genau hier setzt nun eine aktuelle Analyse an, die sogar einen möglichen Anstieg über die Marke von 90.000 US-Dollar ins Spiel bringt.

Santiment: Negatives Sentiment als bullischer Kontraindikator

Die aktuelle Analyse von Santiment liefert einen spannenden Einblick in die Marktpsychologie rund um Bitcoin. Obwohl der Kurs zuletzt Stärke zeigte und zwischenzeitlich ein 11-Wochen-Hoch erreichte, bleibt die Stimmung unter Marktteilnehmern überraschend pessimistisch. Konkret überwiegen negative Kommentare deutlich – auf drei bärische Aussagen kommen lediglich zwei bullische. Dieses Ungleichgewicht ist bemerkenswert, da steigende Kurse normalerweise mit wachsender Euphorie einhergehen.

Genau dieser Widerspruch wird von Santiment jedoch als potenziell bullisches Signal interpretiert. Historisch betrachtet entwickeln sich starke Rallyes häufig dann, wenn die breite Masse skeptisch bleibt. Die Logik dahinter: Wenn viele Anleger nicht investiert sind oder an der Rally zweifeln, besteht weiterhin Kaufdruck, sobald sich der Trend fortsetzt. Das sogenannte „Wall of Worry“-Szenario kann somit als Treibstoff für weitere Kursanstiege dienen.

🫨 Bitcoin sentiment is at an extreme low during a time you may expect FOMO to be trickling in. Despite $BTC surpassing $77K today (for the first time in 11 weeks), there are 3 bearish comments for every 2 bullish comments about Bitcoin.



Retail is experiencing quite a bit of… pic.twitter.com/sO22pBLQ42 — Santiment (@santimentfeed) April 17, 2026

Hinzu kommt eine gewisse „Retail-Fatigue“. Viele Privatanleger zeigen sich aktuell müde und reagieren zurückhaltend auf Nachrichten – insbesondere im Zusammenhang mit geopolitischen Entwicklungen und widersprüchlichen Schlagzeilen. Selbst positive Impulse werden daher nicht mehr unmittelbar in Kaufdruck umgesetzt. Auch das spricht gegen eine überhitzte Marktphase.

Besonders interessant: Viele Marktteilnehmer erwarten laut Santiment ein Top im Bereich von rund 84.000 US-Dollar. Diese relativ konservative Einschätzung könnte sich jedoch als zu vorsichtig erweisen. Denn Märkte neigen dazu, sich entgegen der Mehrheitsmeinung zu bewegen. Sollte Bitcoin die Erwartungen übertreffen, könnte ein Short-Squeeze oder verspätetes FOMO-Kaufen den Kurs deutlich über diese Marke hinaustreiben – mit einem möglichen Zielbereich jenseits von 90.000 US-Dollar.

Gleichzeitig bleibt das Umfeld volatil. Makrofaktoren, Aktienmärkte und regulatorische Entwicklungen können jederzeit Einfluss nehmen. Dennoch zeigt die aktuelle Datenlage: Solange Skepsis dominiert, bleibt das fundamentale Setup für eine Fortsetzung der Rally intakt.

Neuer Kurstreiber notwendig: Kann Bitcoin-L2 die Rally beschleunigen?

Trotz der konstruktiven Ausgangslage wird deutlich: Für einen nachhaltigen Ausbruch über die nächsten Widerstände hinaus braucht Bitcoin einen zusätzlichen Kurstreiber. Sentiment-Daten und Marktstruktur liefern zwar eine solide Basis, doch erst neue Nachfrageimpulse könnten die Rally deutlich beschleunigen. Genau hier rückt ein narratives Thema zunehmend in den Fokus – die Weiterentwicklung von Bitcoin über Layer-2-Technologien.

Die Idee dahinter ist simpel, aber wirkungsvoll: Während das Bitcoin-Mainnet vor allem auf Sicherheit und Dezentralität ausgelegt ist, ermöglichen Layer-2-Lösungen zusätzliche Funktionen wie schnellere Transaktionen, geringere Gebühren und vor allem neue Anwendungsfälle. Sollte Bitcoin dadurch stärker in Bereichen wie DeFi, Gaming oder Zahlungsverkehr integriert werden, würde das auch die Nachfrage nach nativen BTC erhöhen. Denn viele dieser Lösungen setzen auf Bitcoin als Basis-Asset.

Ein Projekt, das in diesem Kontext aktuell besonders viel Aufmerksamkeit erhält, ist Bitcoin Hyper. Der Ansatz: Eine Verbindung der Stärken von Bitcoin mit der Geschwindigkeit und Skalierbarkeit moderner Blockchains wie Solana. Technologisch setzt das Projekt auf eine Kombination aus Layer-1- und Layer-2-Architektur, die über eine zk-basierte Bridge miteinander verbunden werden. Dadurch sollen BTC-Transfers effizient in ein erweitertes Ökosystem eingebunden werden, ohne die Sicherheit der Bitcoin-Blockchain zu kompromittieren.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Auffällig ist zudem die starke Nachfrage bereits in einer frühen Phase. Trotz des insgesamt herausfordernden Marktumfelds konnte Bitcoin Hyper im Presale bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar einsammeln – ein klares Zeichen für wachsendes Interesse. Gleichzeitig wird ein Staking-Modell mit rund 36 Prozent APY angeboten, was zusätzliche Anreize für frühe Investoren schafft.

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