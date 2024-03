Bitcoin Kurs Prognose: Kann sich der Aufwärtstrend der letzten Wochen nun fortsetzen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Angesichts der jüngsten Schwankungen im Kryptomarkt, insbesondere bei Bitcoin, steht die Frage im Raum, ob der positive Trend der letzten Wochen seine Fortsetzung finden wird. Nachdem Bitcoin ein beeindruckendes Allzeithoch erreicht hatte, folgte eine Phase der Korrektur. Jetzt, da sich der Markt wieder zu fangen scheint, spekulieren Anleger und Analysten über die nächsten Schritte: Wird Bitcoin seine Rallye fortsetzen oder steht eine weitere Korrekturphase bevor?

Bitcoin konnte vom letzten Low bereits wieder 8 Prozent steigen

Nach einer beeindruckenden Rallye in den letzten Monaten, in deren Verlauf Bitcoin ein neues Allzeithoch von über 73.000 Dollar erreichte, sah sich die führende Kryptowährung in den letzten zwei Wochen einer stärkeren Korrektur gegenüber. Während dieser Zeit erlebte Bitcoin mehrere impulsive Preisbewegungen, die den Kurs auf etwa 61.000 Dollar sinken ließen. An diesem Punkt gelang es dem Preis, sich zu stabilisieren, was hauptsächlich auf positive wirtschaftliche Signale aus den USA zurückzuführen war.

Infolgedessen setzte ein schneller Aufwärtstrend ein, und der Kurs sprang auf 68.000 Dollar. Allerdings scheiterten die Bullen daran, den Widerstand bei dieser Marke zu durchbrechen. Nach einer kurzen Konsolidierungsphase drückten die Bären den Kurs wieder auf den Support bei 62.500 Dollar herunter, wo Bitcoin ein höheres Tief bildete und seither wieder ansteigt. Heute steht der Kurs bei 65.050 Dollar und konnte in den letzten 24 Stunden einen Zuwachs von 1 Prozent verbuchen. Trotz eines Wochenrückgangs von 3 Prozent verzeichnet der Kurs über den letzten Monat immer noch ein beachtliches Plus von 27 Prozent, was Bitcoin eine Marktkapitalisierung von aktuell 1,28 Billionen Dollar verleiht.

Das Handelsvolumen war in den letzten 24 Stunden mit einem Rückgang von 40 Prozent stark rückläufig und lag bei unter 25 Milliarden Dollar. Das alles deutet darauf hin, dass der Kryptomarkt sich derzeit wieder zu stabilisieren scheint. Nachdem die letzte Korrektur von den meisten Analysten als typischer Pre-Halving-Retrace identifiziert wurde, wird nun überwiegend wieder ein bullisches Momentum wahrgenommen. Dennoch stellen sich sowohl Anleger als auch Analysten die Frage, ob der Pre-Halving-Retrace damit bereits abgeschlossen ist und ob der Kurs jetzt weiter ansteigen wird, oder ob eine weitere Korrekturphase bevorsteht.

Pre-Halving Retrace vorbei und Fortsetzung der Rallye?

Bei der Erörterung der möglichen Entwicklungen des Bitcoin-Kurses in den kommenden Tagen und Wochen zeichnen sich für Anleger drei Hauptsszenarien ab:

Mangelnde bullische Stärke: Es besteht die Möglichkeit, dass Bitcoin erneut nicht in der Lage sein wird, bullische Stärke zu demonstrieren. Sollte der Widerstand bei 68.000 Dollar oder sogar schon bei 66.000 Dollar nicht durchbrochen werden, könnte eine weitere Korrektur und eine Ausdehnung des Pre-Halving Retraces drohen. In diesem Fall könnte Bitcoin zunächst auf 62.500 Dollar und dann auf 60.000 Dollar zurückfallen. Ein Durchbrechen dieser kritischen Marke könnte sogar einen weiteren Rückgang in Richtung 50.000 Dollar bedeuten. Obwohl eine so tiefe oder sogar tiefere Korrektur aktuell nicht als besonders realistisch angesehen wird, da wir uns in einem Bullenmarkt befinden und der Trend auf höheren Zeitrahmen nach oben zeigt, ist auch dies ein realistisches Szenario.

Weitere Konsolidierung: Ein realistischeres Szenario könnte eine weitere Konsolidierung in der aktuellen Preisspanne zwischen 63.000 und 67.000 Dollar sein. Bitcoin könnte in diesem Bereich noch einige Tage oder sogar Wochen verbleiben, bevor die Rallye fortgesetzt wird.

Durchbruch und Fortsetzung der Rallye: Eine weitere Möglichkeit ist, dass es dem Kurs bereits im aktuellen Anlauf gelingt, das Widerstandsniveau von 68.000 Dollar zu durchbrechen und die 70.000 Dollar-Marke zurückzuerobern. Sollte dies gelingen, könnte auch das Allzeithoch nahe 74.000 Dollar überwunden werden. In diesem Fall wäre der Pre-Halving Retrace endgültig überwunden, und der Kurs könnte schnell in Richtung 80.000 Dollar und möglicherweise sogar 100.000 Dollar steigen. Die Kursziele von Analysten für einen weiteren Bullenlauf würden dann zwischen 150.000 und sogar 500.000 Dollar liegen.

Obwohl für Anleger im Falle solch hoher Kurse in der Zukunft aktuell noch ein guter Einstiegspunkt bestehen könnte, zögern viele bereits jetzt zu investieren, da sie das Gefühl haben, den günstigen Einstieg verpasst zu haben. Stattdessen wird häufig in kostengünstigere Bitcoin-Alternativen wie Green Bitcoins GBTC investiert, von denen angenommen wird, dass sie leichter noch höhere Kursgewinne generieren können.

Green Bitcoin – eine bessere Investitionsalternative zum Bitcoin?

Green Bitcoin präsentiert sich als innovatives Alternativprojekt zu Bitcoin, das in der Kryptowelt zunehmend Aufmerksamkeit erregt. Dieser Coin kombiniert das bewährte Franchise von Bitcoin mit dem umweltfreundlichen Proof-of-Stake-Mechanismus von Ethereum, um eine ökologisch nachhaltige Alternative zum herkömmlichen Bitcoin-Mining zu bieten. Ein entscheidender Vorteil für Anleger ist die Möglichkeit, ihre Coins zu staken und dadurch attraktive jährliche Renditen zu erzielen, die aktuell bei 78 Prozent liegen.

Neben dem Standard-Staking führt Green Bitcoin ein innovatives Konzept ein: das sogenannte Gamified Green Staking, verbunden mit einem “Predict to Earn”-Mechanismus. Dabei haben Staker die Chance, den zukünftigen Kursverlauf von Bitcoin vorherzusagen. Für korrekte Prognosen werden Boni von bis zu 100 Prozent gewährt, was die potenziellen Renditen noch weiter erhöht und eine spannende Interaktionsmöglichkeit für die Community darstellt.

Für interessierte Anleger bietet sich aktuell die Gelegenheit, im noch laufenden PreSale von Green Bitcoin zu einem vergünstigten Preis von lediglich 1,1062 Dollar pro Coin zu investieren. Dieser PreSale hat bereits über 8,3 Millionen Dollar an Funding generiert, was das starke Interesse und das Vertrauen der Investoren in das Potenzial von Green Bitcoin unterstreicht.

Die Statistiken verdeutlichen das Engagement der Community: Mit insgesamt 7.376.290 gestakten GBTC, was 63 Prozent des Gesamtangebots entspricht, und einer Gesamtausschüttung von 1.302.242 GBTC an bisherigen Staking-Rewards, manifestiert Green Bitcoin seine Position als eine attraktive und umweltbewusste Investitionsoption im Kryptosektor.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.